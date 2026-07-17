Aumentan el subsidio para DAI en San Juan

El Gobierno de San Juan anunció un incremento del 10,75% en el subsidio destinado a los Docentes Auxiliares Integradores (DAI) que trabajan acompañando el proceso de inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad que no cuentan con cobertura social.

La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 1910 y establece que el aumento comenzará a percibirse a partir de julio y se mantendrá vigente hasta diciembre de 2026.

El beneficio forma parte de las acciones ministeriales destinadas al Fortalecimiento de la Inclusión Social en el ámbito Educativo y es gestionado por la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

¿Quiénes reciben el subsidio?

El aporte alcanza a los docentes DAI que prestan servicios en instituciones educativas de Nivel Inicial, Primario y Secundario de toda la provincia.

El subsidio cubre la mayor parte del valor fijado por el nomenclador para esta prestación. La diferencia restante continúa siendo afrontada por las familias de los estudiantes.

Requisitos para acceder

El beneficio está destinado a estudiantes con discapacidad en edad escolar que no cuenten con obra social, coseguro u otro beneficio similar.

Para acceder al subsidio deberán presentar:

Certificado Único de Discapacidad (CUD) o constancia de que se encuentra en trámite. En caso de no contar con el CUD, diagnóstico médico, solicitud de derivación y acompañamiento del gabinete educativo. Constancia de inscripción en la institución educativa donde asiste el estudiante, indicando grado o año y turno escolar.

Más respaldo a la inclusión

Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano señalaron que la actualización del subsidio busca acompañar el trabajo que realizan los docentes auxiliares integradores y garantizar la continuidad de los procesos de inclusión educativa de estudiantes con discapacidad en toda la provincia.

Con esta actualización, el Gobierno provincial procura sostener una herramienta fundamental para que niños, niñas y adolescentes sin cobertura social puedan acceder al acompañamiento profesional necesario durante su trayectoria escolar.