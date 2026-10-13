Brasil se consolidó como uno de los mercados más importantes para las exportaciones sanjuaninas y, según la Dirección de Comercio Exterior, el escenario actual ofrece mejores condiciones para colocar productos de la provincia. La valorización del real frente al dólar y los avances sanitarios mejoraron la competitividad de productos como vino, pasas, aceitunas, aceite de oliva y uva de mesa.

Adrián Alonso, director de Comercio Exterior, sostuvo que el mercado brasileño mantiene un peso estratégico para San Juan por su tamaño. En el caso del vino, señaló que durante 2025 el mercado creció 8% y destacó el interés por Malbec, Torrontés y espumantes.

“Todo lo que tenga que ver con la decisión de Brasil es un mercado importante para San Juan”, declaró a DIARIO HUARPE Alonso.

El funcionario remarcó que seis empresas sanjuaninas participaron recientemente de Prowine, una feria internacional del sector, para profundizar vínculos con distribuidores y compradores.

Mejores condiciones para vender a Brasil

Uno de los factores que hoy favorece a los productos sanjuaninos es la relación cambiaria. Alonso explicó que la apreciación del real frente al dólar mejoró los precios relativos para los exportadores locales.

“La valorización del real frente al dólar ha significado para nosotros ser más económicos en materia de precios relativos, lo que está respaldando las exportaciones y nos mantiene optimistas”, explicó.

Ese escenario también puede beneficiar a las pasas, aceitunas, aceite de oliva y otros productos de la oferta exportable. Alonso señaló que la provincia cuenta con alrededor de 480 productos exportables.

Las rondas de negocios ya muestran resultados. El director contó que una empresa brasileña que inicialmente compraba a una firma de San Juan actualmente trabaja con cinco compañías de la provincia, ampliando la red de compradores en ese destino.

Menos trabas para la uva y las pasas

Otro de los cambios se produjo en los controles sanitarios. Alonso afirmó que Brasil no presenta barreras paraarancelarias relevantes, aunque reconoció que existen aspectos por negociar dentro de un mercado común que definió como “imperfecto”.

En el caso de la uva de mesa, destacó avances en los controles fitosanitarios. Parte de esas verificaciones comenzaron a realizarse directamente en finca, lo que permite reducir trámites y mejorar las condiciones para un producto que había perdido presencia en Brasil.

Las pasas también atravesaron dificultades logísticas. Alonso recordó que al comienzo de la gestión llegaron a encontrarse cerca de 150 camiones detenidos en frontera. La coordinación entre autoridades argentinas y brasileñas permitió destrabar los envíos y establecer controles conjuntos.

“Hay una comunicación permanente entre ambos Estados que nos posibilita gestionar y agilizar los envíos”, sostuvo.

El vino tiene desafíos

En materia vitivinícola, uno de los puntos pendientes es agilizar el envío de muestras comerciales. Alonso indicó que se trabaja con empresas de correo internacional para facilitar que las bodegas acerquen sus productos a potenciales compradores.

El director explicó que existe una tendencia hacia bebidas con menor graduación alcohólica y mencionó experiencias con vinos de hasta 6 grados de alcohol.

Para Alonso, ese escenario exige sostener los estándares de calidad y certificación. Consideró fundamental que bodegas y elaboradores garanticen la inocuidad, seguridad y correspondencia entre el producto ofrecido y la información de la etiqueta.

Con un mercado de gran escala, una moneda que favorece los precios relativos y mejoras en los controles, Brasil aparece como una de las principales oportunidades para profundizar las exportaciones sanjuaninas. El desafío será sostener la competitividad, agilizar trámites y convertir los contactos comerciales en compradores permanentes.