El Gobierno nacional oficializó un incremento del 2,15% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que paga Anses. La medida fue establecida mediante la resolución 186 publicada en el Boletín Oficial y regirá a partir de julio de 2026, en el marco de la fórmula de movilidad que ajusta los haberes según la inflación.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará de $403.317,99 a $411.989,33, mientras que el haber máximo se ubicará en $2.772.298,06. En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) quedarán en $148.049.

Además, los jubilados y pensionados que perciben la mínima continuarán recibiendo el bono extraordinario de hasta $70.000, lo que eleva el ingreso total a $481.989,30 para ese sector. Este refuerzo también alcanza a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas y madres de siete hijos o más.

Con el aumento aplicado, la PUAM se ubicará en $329.591,46, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) alcanzarán los $288.251,36. La Prestación Básica Universal (PBU) quedará en $188.466,31.

En el caso de la AUH y la AUE, ambas prestaciones quedarán en $148.049, al igual que el primer tramo del salario familiar del sistema SUAF, que también se ajusta en el mismo porcentaje.

El cronograma de pagos de Anses para julio de 2026 se organizará según la terminación del DNI. Los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo cobrarán entre el 8 y el 22 de julio, mientras que quienes superen ese monto lo harán entre el 23 y el 29. Las Pensiones No Contributivas se abonarán del 8 al 15, y la AUH, AUE y asignaciones familiares entre el 8 y el 22 del mes.