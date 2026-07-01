El Gobierno nacional dispuso una actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos que comenzó a regir este 1° de julio y se trasladará a los precios de las naftas y el gasoil en todo el país. La medida implica un incremento promedio del 1% en los surtidores y fue oficializada mediante el Decreto 562, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa también establece la postergación, hasta el 1° de agosto, del resto de la actualización correspondiente al impuesto sobre los combustibles, que el Poder Ejecutivo viene difiriendo desde hace varios meses para moderar el impacto sobre la inflación.

Según explicó el Gobierno, la decisión fue adoptada "con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible". De esta manera, el Ejecutivo volvió a diferir la mayor parte del incremento pendiente correspondiente al remanente de 2024 y a los primeros tres trimestres de 2025.

Con la actualización vigente desde este miércoles, el impacto impositivo será de aproximadamente 21 pesos por litro para las naftas y de 18 pesos por litro para el gasoil, a lo que se suman las modificaciones derivadas del impuesto al dióxido de carbono.

En el caso de las naftas, el ajuste comprende una suba de 21,192 pesos por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y de 1,298 pesos por el impuesto al dióxido de carbono. De acuerdo con los valores relevados por el sitio especializado Surtidores, el litro de nafta súper pasará de 2.030 pesos a 2.051 pesos en promedio.

Para el gasoil, el incremento incluye 18,959 pesos correspondientes al impuesto general, además de 2,161 pesos por el tributo ambiental. En consecuencia, el litro pasará de 2.115 pesos a 2.133 pesos en promedio.

Además, continuará vigente el adicional diferencial del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos para las regiones comprendidas dentro del régimen patagónico. Ese recargo asciende a 10,266 pesos por litro y alcanza a las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe.

Desde agosto de 2025, YPF dejó de comunicar aumentos generales de precios y adoptó un sistema de valores dinámicos, con ajustes según la región, la franja horaria y la demanda. Esa modalidad hace que los precios finales puedan variar entre distintas estaciones de servicio y zonas del país.

Con esta nueva actualización impositiva, el Gobierno busca mantener el cronograma de recomposición de los tributos sobre los combustibles, aunque continúa postergando la mayor parte del incremento para evitar un mayor impacto sobre los precios y la evolución de la inflación.