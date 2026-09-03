El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de remuneraciones mínimas para el personal de casas particulares. El acuerdo paritario contempla un incremento salarial acumulado del 8,6% que se aplicará de manera escalonada hasta fin de año. La medida fue establecida mediante la resolución oficial publicada en el Boletín Oficial.

Un esquema de aumentos escalonados

La actualización paritaria prevé subas mensuales consecutivas para recomponer los ingresos del sector. Los porcentajes fijados son del 1,9% para agosto, 1,8% para septiembre y 1,7% para octubre. El esquema se completa con sendos incrementos del 1,6% tanto para noviembre como para diciembre.

Además del porcentaje salarial básico, se acordó el pago de una suma extraordinaria no remunerativa. Este refuerzo extraordinario alcanza hasta los $20.000 según la carga horaria semanal. De esta forma, el Ejecutivo busca amortiguar el impacto inflacionario en los hogares.

Aumentos de agosto y septiembre

Las remuneraciones mínimas ya reflejan los primeros tramos de la actualización oficial. Para el mes de agosto, la hora de tareas generales con retiro se fijó en $3.804,66, mientras que el sueldo mensual llegó a $466.756,23. Por su parte, el personal de caseros y cuidado de personas percibe $4.072,38 la hora.

Durante septiembre se aplica un nuevo incremento del 1,8% sobre las escalas vigentes. En este período también comienza a incorporarse de manera gradual un porcentaje del bono no remunerativo al sueldo básico. Los montos varían según la categoría profesional y la modalidad de trabajo con o sin retiro.

Nuevos valores hacia fin de año

Los incrementos pautados continuarán durante los meses posteriores con subas del 1,7% en octubre y del 1,6% en noviembre. Hacia el cierre del año, el último tramo del acuerdo se abonará con los sueldos de diciembre. Estas sucesivas actualizaciones buscan llevar previsibilidad salarial al sector de casas particulares.