Las asambleas barriales del Polo Obrero y el Partido Obrero de San Juan, junto a diversas organizaciones sociales, ambientales y de izquierda, convocaron a una movilización masiva denominada la "Marcha de la Bronca" para el próximo sábado 19 de septiembre a las 15:00 hs en la Plaza España.

En sintonía con otras ciudades del país, será una movilización federal y tendrá como epicentro en Ciudad de Buenos Aires -aunque con características locales de acuerdo a cada distrito- la marcha está está dirigida a la clase trabajadora, las familias, la juventud, estudiantes, docentes y profesionales, además de otros sectores afectados por la situación socioeconómica actual, con el objetivo de manifestarse en contra de las medidas aplicadas tanto por el gobierno nacional encabezado por Javier Milei como por la gestión provincial de Marcelo Orrego.

Según el comunicado oficial difundido por el Polo Obrero y el Partido Obrero este 16 de septiembre de 2026, la movilización busca visibilizar el malestar social acumulado en los barrios e imputa a ambas administraciones de gobernar a favor de corporaciones y grandes empresarios. Las organizaciones firmantes sostienen que la carga del ajuste recae directamente sobre la población trabajadora y exigen respuestas inmediatas frente a la crisis.

Entre los principales reclamos presentados en la convocatoria figuran:

Salarios y costo de vida: Denuncian la existencia de salarios de miseria e insuficientes para cubrir la canasta básica; reclaman un haber que garantice el acceso completo a la canasta familiar.

Salud y educación pública: Alertan sobre el desmantelamiento de la salud pública —manifestado en falta de presupuesto, insumos y atención— y el abandono de la educación, con escuelas sin recursos. Exigen presupuesto suficiente para ambos sectores y la implementación plena de la Educación Sexual Integral (ESI).

Derechos de mujeres y diversidades: Advierten sobre el incremento de la violencia hacia mujeres y diversidades en un contexto signado por la falta de políticas reales de protección y presupuesto.

Bienes naturales y territorio: Cuestionan el avance del extractivismo, la entrega de recursos y territorios a empresas extranjeras, exigiendo la defensa irrestricta del patrimonio ambiental.

La organización remarcó que la convocatoria no constituye una protesta aislada, sino una respuesta colectiva e integral de la comunidad sanjuanina frente al contexto socioeconómico.

Sectores y calles afectadas

La columna principal iniciará la movilización por Plaza España a partir de las 17 hs. continuará de a pie por Avenida Libertador hasta Calle Mendoza; después se circulará alrededor de la Plaza 25 de Mayo y finalmente, en la esquina de General Acha y Rivadavia, culminará con la lectura de un documento cuyo contenido fue consensuado y discutido en todas las marchas que se efectúen en el país.

En las consignas y conceptos de los discursos, estarán representados partidos y movimientos de izquierda, organizaciones ambientales, sindicatos combatidos y colectivos de Derechos Humanos.

Desde la comisión organizadora, contactada por DIARIO HUARPE, calcula que la marcha concentrará a más de 1.500 manifestantes recorriendo el microcentro sanjuanino.