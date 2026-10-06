Autopista San Juan-Caucete: dos frentes de obra y cuatro nuevos puentes

El gobernador Marcelo Orrego anunció el proyecto para transformar el corredor entre San Juan y Caucete en una autopista de 24,5 kilómetros, una obra que tendrá distintas etapas de ejecución y que incorporará infraestructura destinada a mejorar la circulación y resolver algunos de los cruces más complejos de la actual traza.

Fernando Perea, ministro de Infraestructura, agua y energía; fue el encargado de explicar cómo estará desarrollado el proyecto. La nueva autopista tendrá dos calzadas de dos carriles cada una, una para cada sentido de circulación, separadas por un sistema New Jersey de hormigón. A lo largo del recorrido también se instalarán unas 2.100 luminarias.

La iluminación abarcará tanto las calzadas principales como las colectoras, especialmente en los sectores donde la ruta atraviesa zonas urbanizadas.

Dos sectores y dos frentes de trabajo

La obra estará dividida en dos sectores. El primero comenzará en el cruce con calle Gorriti y llegará hasta calle Zapata, en el sector que funciona como conexión con el departamento 9 de Julio.

El segundo tramo se extenderá desde calle Zapata hasta la rotonda de Caucete.

Sin embargo, la ejecución no avanzará de manera consecutiva de un extremo al otro. La decisión es habilitar dos frentes de obra simultáneos para acelerar los tiempos de construcción.

Uno avanzará desde Gorriti hacia calle Zapata, mientras que el otro comenzará en la rotonda de Caucete y avanzará en sentido contrario hasta encontrarse con el primer tramo.

Perea explicó que esta modalidad responde a una decisión de avanzar con mayor rapidez en una obra considerada estratégica para la conexión vial entre el Gran San Juan y el este provincial.

El llamado a licitación está previsto para fines de octubre y, de acuerdo con los plazos planteados durante la presentación, la intención oficial es que los trabajos puedan comenzar entre los primeros días y mediados de diciembre, una vez cumplidas las etapas correspondientes del proceso.

Cuatro puentes para resolver los cruces

Uno de los cambios principales estará en la forma en que la autopista atravesará determinados cruces. El proyecto contempla cuatro puentes destinados a eliminar intersecciones a nivel en puntos considerados conflictivos.

Entre los sectores mencionados se encuentran calle Zapata, el Monumento al Gaucho y calle La Plata, lugares donde se registraron numerosos siniestros viales.

La solución prevista consiste en mantener la autopista elevada mientras los accesos hacia los distintos departamentos permanecen a nivel del terreno. De esta manera, el tránsito de la ruta tendrá continuidad por encima de los cruces y los vehículos que necesiten ingresar o salir de la autopista utilizarán los pasos correspondientes.

Este esquema permitirá separar los movimientos de tránsito y evitar que los vehículos que circulan por la autopista deban detenerse o cruzarse directamente con quienes atraviesan la ruta para ingresar a las zonas urbanas.

Un nuevo puente junto al histórico puente de Caucete

La intervención también alcanzará uno de los puntos más reconocibles del recorrido: el cruce del río San Juan.

En ese sector se mantendrá el actual puente de hierro, conocido como puente de Caucete, mientras que se construirá una nueva estructura paralela de doble vía que formará parte de la nueva autopista.

La decisión permitirá conservar la estructura existente como un elemento representativo de la zona y, al mismo tiempo, incorporar un nuevo paso preparado para el tránsito de la futura infraestructura.

“Se va a mantener el puente existente y se va a construir un puente paralelo de doble vía, manteniendo la estructura de hierro del viejo puente Caucete como un ícono de los sanjuaninos”, explicó Perea.

De esta manera, la intervención no contempla solamente la ampliación de la capacidad vial, sino también la resolución de los principales cruces, la incorporación de iluminación y la construcción de nuevas estructuras para garantizar la continuidad de la autopista.

El proyecto anunciado por Orrego tendrá así una extensión de 24,5 kilómetros y avanzará con dos frentes de construcción simultáneos, con el objetivo de reducir los tiempos de ejecución y concretar la transformación del corredor San Juan-Caucete.