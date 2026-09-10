Argentina avanza hacia una mayor presencia de autos eléctricos e híbridos, pero la transformación del parque automotor será gradual. Según una proyección elaborada por ACARA, los vehículos electrificados podrían representar el 30% de las ventas de 0 km en 2031, frente al 16,2% estimado para el cierre de 2026.

El dato muestra una fuerte expansión de las nuevas tecnologías, aunque no significa que para ese año la mayoría de los autos que circulen por las calles sean eléctricos. Por el contrario, el parque automotor argentino seguirá dominado ampliamente por los motores tradicionales.

Más de 16 millones de vehículos seguirán usando combustibles

Para 2031 se proyecta un parque automotor total de 17,2 millones de unidades. De ese universo, el 95,3% continuará utilizando nafta o diésel, lo que demuestra el tiempo que requiere renovar la totalidad de los vehículos que circulan en el país.

La diferencia entre las ventas de vehículos nuevos y la composición del parque es clave. Mientras los modelos electrificados ganan participación en los patentamientos, millones de autos que ya están en circulación continuarán durante años con sus sistemas de propulsión convencionales.

El cambio ya comenzó

El crecimiento de los modelos electrificados se hizo más visible durante 2026. Entre enero y agosto, representaron el 15,7% de las ventas de vehículos nuevos, en un mercado general que atraviesa una caída en los patentamientos. Para el cierre del año, la proyección ubica su participación en torno al 16,2%.

El avance está vinculado, entre otros factores, con la incorporación de nuevos modelos y las modificaciones en las condiciones de importación que facilitaron el ingreso de unidades electrificadas.

Más autos eléctricos, más demanda de energía

La transición también tendrá impacto sobre el consumo energético. Para 2031, el consumo eléctrico destinado a la movilidad podría multiplicarse 11,3 veces y alcanzar unos 322 GWh anuales.

Al mismo tiempo, la permanencia de millones de vehículos a combustión hará que la demanda de combustibles líquidos siga siendo elevada. Las proyecciones estiman un crecimiento del 14,5% hacia el final del período.

El gran desafío serán los cargadores

La infraestructura aparece como uno de los principales obstáculos para acompañar el crecimiento de la movilidad eléctrica. Para 2031 se proyecta una flota de casi 298.000 vehículos enchufables, entre eléctricos puros e híbridos enchufables.

Para atender esa demanda y alcanzar una relación de aproximadamente un cargador cada 10 vehículos, Argentina necesitaría instalar cerca de 30.000 puntos de carga públicos.

Actualmente existen apenas 318 estaciones de recarga operativas y la infraestructura está fuertemente concentrada: más del 70% de los puntos de carga se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana.

Así, la Argentina se encamina hacia un mercado automotor con cada vez más opciones eléctricas, pero con un parque que durante 2031 todavía estará compuesto casi en su totalidad por vehículos que utilizan combustibles tradicionales.