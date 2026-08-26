El Gobierno de Javier Milei modificó las reglas para homologar vehículos importados y estableció un nuevo mecanismo para facilitar el ingreso al mercado argentino de autos fabricados bajo las normas de seguridad de Estados Unidos. La medida fue oficializada mediante el Decreto 796/2026 y modifica el artículo 28 de la Reglamentación General de la Ley de Tránsito 24.449.

El principal cambio es el reconocimiento de la denominada “Blue Ribbon Letter”, un documento emitido por la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), el organismo encargado de la seguridad vial en Estados Unidos.

A partir de la nueva normativa, los vehículos fabricados bajo las Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) podrán ser homologados en Argentina mediante este mecanismo, siempre que cuenten con la documentación correspondiente emitida por la autoridad estadounidense. En el documento deberán figurar la marca, el modelo y determinados datos del Número de Identificación Vehicular (VIN), entre ellos el World Manufacturer Identifier (WMI) y el Vehicle Description Section (VDS).

Qué cambia con el nuevo sistema

Hasta ahora, los vehículos 0 kilómetro fabricados en Argentina o importados debían atravesar el esquema de homologación previsto por la normativa nacional. Entre los instrumentos utilizados se encontraban la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), destinada a acreditar el cumplimiento de los requisitos de seguridad activa y pasiva, y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), relacionada con emisiones contaminantes, ruidos y radiaciones.

El nuevo decreto incorpora una vía alternativa para los vehículos que ya cumplen con los estándares federales estadounidenses. El Gobierno considera que el sistema de autocertificación utilizado en Estados Unidos es funcionalmente equivalente al esquema argentino y que las normas FMVSS cuentan con reconocimiento internacional en materia de seguridad vehicular.

El objetivo oficial es simplificar los procedimientos, reducir exigencias administrativas y evitar que fabricantes e importadores deban repetir procesos de certificación sobre vehículos que ya fueron evaluados bajo estándares internacionales.

La modificación podría acelerar los tiempos de ingreso de determinados modelos y reducir las barreras regulatorias que enfrentan las empresas para incorporar vehículos fabricados en Estados Unidos al mercado argentino.

Cómo funciona la certificación estadounidense

El sistema estadounidense funciona bajo un esquema de autocertificación. En lugar de recibir previamente una aprobación individual de la autoridad, los fabricantes son responsables de declarar que sus vehículos cumplen con los estándares federales de seguridad.

La NHTSA mantiene, de todos modos, facultades de fiscalización, investigación y control posterior. También puede disponer campañas de retiro de vehículos cuando detecta incumplimientos o problemas de seguridad.

El Gobierno argentino tomó ese mecanismo como referencia para modificar su propio régimen de homologación y aceptar la documentación emitida dentro del sistema estadounidense.

No desaparecen los controles

La flexibilización no significa que los vehículos importados queden fuera de todo control. El nuevo régimen establece obligaciones específicas para los fabricantes e importadores que utilicen la “Blue Ribbon Letter”.

Entre ellas, deberán informar de manera inmediata cualquier sanción, investigación, determinación de incumplimiento o campaña de retiro comunicada por las autoridades estadounidenses respecto de los vehículos alcanzados por la certificación.

Además, si en Estados Unidos se dispone una acción correctiva sobre esos vehículos, sus sistemas, componentes o equipamiento, las medidas deberán replicarse en Argentina.

El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en la suspensión o revocación de la homologación otorgada.

El VIN tendrá un papel clave

La identificación mediante el Número de Identificación Vehicular será fundamental para controlar las unidades que ingresen mediante este mecanismo. La documentación deberá permitir vincular cada vehículo importado con la configuración técnica comprendida en la certificación estadounidense.

De esta manera, las autoridades podrán realizar un seguimiento posterior de las unidades y verificar si existen investigaciones, incumplimientos o llamados a revisión relacionados con los modelos importados.

La trazabilidad busca funcionar como contrapeso a la simplificación del proceso de homologación.

Qué impacto puede tener en el mercado

El cambio puede facilitar el ingreso de vehículos fabricados bajo los estándares estadounidenses y ampliar la oferta disponible para los consumidores argentinos. También podría reducir los tiempos administrativos y los costos asociados a la repetición de certificaciones.

La medida se suma a las reformas impulsadas por el Gobierno desde 2025 para facilitar la importación y patentamiento de vehículos particulares y reconocer certificaciones de seguridad emitidas por organismos internacionales. En julio de 2025, el Ejecutivo ya había anunciado la posibilidad de que particulares importaran vehículos y utilizaran certificaciones reconocidas internacionalmente para su patentamiento.

Con el nuevo Decreto 796/2026, el Gobierno avanza un paso más sobre ese esquema y reconoce específicamente la documentación vinculada con el sistema estadounidense de seguridad vehicular.

El objetivo es reducir trabas regulatorias y facilitar el ingreso de determinados modelos al país, aunque manteniendo mecanismos de control y seguimiento sobre los vehículos que sean homologados bajo esta nueva modalidad.