La Cámara de Diputados de San Juan comenzó a dar los primeros pasos para la creación de un colegio profesional que nuclee a los licenciados en Radiología y Diagnóstico por Imágenes. La iniciativa fue impulsada por el diputado Leopoldo Soler, quien confirmó que el planteo realizado por un grupo de profesionales fue transformado en un proyecto de ley para su tratamiento legislativo.

La propuesta busca dar respuesta a un reclamo que el sector mantiene desde hace tiempo y que apunta a contar con una institución propia para regular el ejercicio profesional, avanzar en la matriculación y facilitar la vinculación con obras sociales.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Soler explicó que la iniciativa surgió de los propios trabajadores del sector. “Es un grupo de profesionales que desde hace bastante tiempo viene bregando por la institucionalización de un colegio que los nuclee”, señaló.

El legislador detalló que los interesados realizaron una presentación en la Legislatura y que, luego de mantener reuniones con sus representantes, decidió avanzar con la elaboración del proyecto.

“Ellos tomaron la iniciativa de realizar una presentación en la Legislatura y, después de entrevistarnos con ellos, hoy la transformamos en un proyecto de ley para que reciba tratamiento en las comisiones”, sostuvo.

Más de 150 profesionales podrían beneficiarse

Uno de los principales argumentos de la propuesta es la cantidad de trabajadores que actualmente desarrollan esta actividad en San Juan. Según estimó Soler, son más de 150 los profesionales que podrían quedar comprendidos dentro de la futura institución.

“Me he entrevistado con algunos de ellos. Tengo entendido que son más de 150 las personas que ejercen esta profesión en la provincia”, afirmó.

La creación del colegio permitiría establecer una organización profesional con capacidad para intervenir en cuestiones vinculadas con el ejercicio de la actividad y su regulación.

Además, el diputado destacó que la colegiación podría abrir nuevas posibilidades para los profesionales en su relación con las obras sociales.

“No solamente podrían trabajar con obras sociales, sino que, como ocurre con todos los colegios profesionales, esto les permitiría reglamentar y asegurar el ejercicio de la profesión de una manera mucho más democrática”, explicó.

La matriculación, uno de los próximos objetivos

Otro de los aspectos centrales es la posibilidad de establecer un sistema de matriculación profesional, aunque Soler aclaró que las decisiones posteriores dependerán de la organización que eventualmente se constituya.

“Después de la creación del colegio vendrá lo que ellos mismos vayan resolviendo. Entiendo que una de las consecuencias casi inmediatas será la matriculación y la regulación de la profesión, como ocurre en cualquier colegio profesional”, indicó.

Por el momento, la propuesta se encuentra en su etapa inicial y deberá atravesar el tratamiento correspondiente en las comisiones legislativas antes de llegar al recinto para su eventual aprobación.

De esta manera, el reclamo de los licenciados en Radiología y Diagnóstico por Imágenes comienza a tomar forma legislativa, con el objetivo de establecer un marco institucional propio para la actividad en San Juan.