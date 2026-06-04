La reforma impulsada por el Gobierno nacional para habilitar talleres particulares a realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) abrió un nuevo capítulo en la disputa política entre la administración de Javier Milei y la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof.

A pocas horas de que entrara en vigencia la resolución que habilita el registro de talleres privados para efectuar los controles vehiculares, el gobierno bonaerense ratificó que no adherirá a la medida y advirtió que los conductores radicados en la provincia deberán continuar realizando la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en las plantas oficiales habilitadas.

La posición fue expresada por el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, quien sostuvo que la desregulación promovida por Nación no tendrá efectos dentro de la jurisdicción provincial. “La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales”, afirmó el funcionario.

Según explicó, todos los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires deberán seguir cumpliendo con el régimen actual, independientemente de los cambios impulsados por el Poder Ejecutivo nacional.

“Todo vehículo registrado en provincia de Buenos Aires tiene que tener vigente la VTV de la provincia de Buenos Aires. No adherimos al decreto que sacaron en su momento”, señaló Marinucci.

La advertencia oficial fue aún más allá. Desde el área de Transporte provincial indicaron que los conductores que opten por realizar la revisión en talleres particulares habilitados por la nueva normativa nacional podrían enfrentar sanciones.

“Si un auto hace la VTV en un taller particular o un concesionario habilitado por esta nueva normativa dentro de la provincia de Buenos Aires, un control de tránsito le podrá labrar una infracción o incluso retenerle el vehículo por no estar de acuerdo a derecho provincial”, indicaron fuentes vinculadas al organismo.

La medida nacional forma parte del proceso de desregulación promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La normativa faculta a la Secretaría de Transporte de la Nación a registrar talleres de distintas jurisdicciones para realizar la Revisión Técnica Obligatoria en vehículos de cualquier categoría.

Mientras Buenos Aires mantiene su rechazo, otras jurisdicciones avanzan en sentido contrario. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya envió a la Legislatura un proyecto para modificar la normativa vigente y adherir al nuevo esquema. La iniciativa contempla la creación de un Registro Único de Talleres y habilita a concesionarios, importadores y talleres privados a realizar las verificaciones técnicas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Además, el proyecto prevé que cada estación de verificación pueda fijar libremente el precio del servicio, sin tarifas mínimas ni máximas establecidas por la autoridad de aplicación.

Mendoza también se alineó con la reforma nacional. Desde el gobierno provincial destacaron que el sistema mendocino ya funciona bajo un esquema abierto que permite la participación de múltiples talleres habilitados. “En Mendoza ya existe. Todo taller que acredite tener el instrumental adecuado y cumpliera la reglamentación nacional podía comenzar a operar”, explicó Orlando Corvalán, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de esa provincia.

De esta manera, la discusión sobre la VTV se transformó en un nuevo punto de tensión entre la Nación y la provincia de Buenos Aires. Mientras el Gobierno nacional impulsa la apertura del sistema y una mayor competencia entre prestadores, la gestión bonaerense sostiene que mantendrá el esquema vigente y exigirá que los vehículos continúen realizando los controles en las plantas oficiales autorizadas por la provincia.