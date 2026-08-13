El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajará la próxima semana a Chaco, donde combinará actividades sindicales, políticas y académicas en medio de su estrategia para ampliar su presencia fuera del territorio bonaerense con la mirada puesta en las elecciones de 2027.

La visita está prevista para el miércoles 19 de agosto. Uno de los puntos centrales de la agenda será la presentación de su libro “De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico”, que se realizará a las 18 en el campus de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en Resistencia.

Sin embargo, el viaje tendrá un componente político que irá más allá de la presentación de la obra. La llegada del mandatario bonaerense se enmarca en una gira por diferentes puntos del país con la que busca fortalecer su construcción nacional y consolidar al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que encabeza.

Antes de la actividad universitaria, Kicillof participará de una agenda junto al movimiento obrero chaqueño. Está previsto que desde las 9 forme parte de un plenario de la CGT en Resistencia y posteriormente mantenga contacto con la prensa y participe de un acto.

La llegada del gobernador se producirá además en un territorio actualmente administrado por el radical Leandro Zdero, aliado de La Libertad Avanza. Chaco aparece como uno de los distritos donde el peronismo buscará recuperar terreno en las elecciones del próximo año.

El armado de Kicillof rumbo a 2027

El viaje se conoce mientras Kicillof continúa fortaleciendo su estructura política fuera de la provincia de Buenos Aires. Esta semana, distintas agrupaciones porteñas acordaron incorporarse al Movimiento Derecho al Futuro durante un plenario realizado en la Ciudad de Buenos Aires.

El gobernador también participó esta semana de un encuentro con Máximo Kirchner y Sergio Massa, del que formaron parte gobernadores, senadores y otros referentes del peronismo. Los movimientos ocurren mientras los distintos sectores comienzan a posicionarse de cara al escenario electoral de 2027.

La presentación de su libro será así una de las actividades públicas de Kicillof en Chaco, pero el viaje también servirá para continuar ampliando contactos políticos y sindicales en el interior del país.