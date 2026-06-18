El fiscal general de la Corte de Justicia, Guillermo Baigorrí, rechazó las críticas al nuevo protocolo de comunicación del Ministerio Público Fiscal y aseguró a DIARIO HUARPE que la medida "no implica ningún tipo de censura" ni limita la tarea de los fiscales, sino que busca ordenar y profesionalizar la difusión de información judicial.

Las declaraciones del titular del Ministerio Público llegan luego de la polémica generada por la resolución que regula la comunicación institucional del organismo y que despertó cuestionamientos por algunos de sus artículos, especialmente aquellos vinculados a la relación con los medios de comunicación, la canalización de consultas periodísticas a través de la Oficina de Comunicación y las previsiones ante eventuales incumplimientos.

La normativa, que comenzó a regir esta semana, establece pautas para la difusión de información vinculada a investigaciones penales, el tratamiento de datos sensibles y las publicaciones institucionales y en redes sociales.

En diálogo con este medio, Baigorrí sostuvo que el objetivo de la medida es garantizar igualdad de acceso a la información para todos los medios y evitar discrecionalidades en la difusión de noticias de interés público.

"Eso tiene que ver con una propuesta que yo hice desde el momento que asumí, que tenía que ver con la profesionalización de la comunicación. Apenas nos encontramos en funciones advertí que ese tema traía algunas complejidades", explicó.

Según indicó, la iniciativa busca facilitar la tarea de los fiscales sin modificar las atribuciones que cada uno posee sobre las causas que conduce.

"Hemos tratado de poner un poco de orden en ese sentido y decir: los fiscales son los dueños de la información. Ellos son los que conocen lo que pueden decir, conocen el avance de las causas, pero para que eso sea ordenado lo podemos manejar a través de la Oficina de Comunicación", afirmó.

Igualdad de acceso a la información

Baigorrí sostuvo que uno de los principales objetivos del protocolo es garantizar que todos los medios reciban la información relevante en igualdad de condiciones.

"Garantizamos que todos los medios tengan acceso cuando la información sea verdaderamente importante. Si se quiere hacer una conferencia de prensa, que se maneje con una profesionalidad que permita que todos lleguen y que la información llegue a todos en el mismo momento", sostuvo.

El protocolo establece que las consultas periodísticas vinculadas a investigaciones deberán canalizarse preferentemente a través de la Oficina de Comunicación. Desde la conducción del Ministerio Público sostienen que esto no altera la independencia funcional de los fiscales ni les impide brindar información cuando corresponda.

"No hay ningún tipo de censura"

Ante las interpretaciones que señalaron una posible limitación al contacto directo entre fiscales y periodistas, Baigorrí rechazó esa lectura.

"Tiene que ver exclusivamente con una organización interna. No hay ningún tipo de censura, no hay ningún tipo de obstaculización. No estamos obstaculizando la tarea de los fiscales ni limitando. Ellos tienen la libertad, son los que conocen la información y tienen la libertad de darla", afirmó.

Sanciones

Otro de los puntos cuestionados fue la inclusión de previsiones disciplinarias ante eventuales incumplimientos.

"Se ha hecho mucho hincapié en esto de posibles sanciones si es que se filtra información. Esto venía existiendo de antes, nada más que queda escrito, protocolizado", explicó.

El fiscal general consideró que toda norma debe contemplar mecanismos de actuación ante posibles incumplimientos, aunque relativizó la posibilidad de que esas previsiones deban aplicarse.

"Nosotros consideramos que cuando hacés un protocolo tiene que ser completo. No creo ni me imagino la posibilidad de poner sanciones, salvo que hubiera un desmanejo de información o una situación grave para Fiscalía. Pero cuando se trata de conducir una conducta también se prevé la manera de evitar que se salga de la conducta dirigida", señaló.