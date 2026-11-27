Emilio Baistrocchi, de Hacemos por San Juan, y Marcelo Arancibia, de Compromiso, pidieron en El Café de la Política que se emite por HUARPE TV, tener participación en el debate de la reforma electoral Elige que impulsa el Gobierno de San Juan. Ambos dirigentes representan espacios que actualmente no tienen bancas en la Cámara de Diputados y cuestionaron diferentes aspectos de la iniciativa que presentó el gobernador Marcelo Orrego. Mientras uno espera que se concrete la convocatoria prometida por el oficialismo, el otro puso en duda que las comisiones legislativas escuchen a los partidos sin representación parlamentaria antes de avanzar con el tratamiento.

Baistrocchi consideró que el proyecto representa una oportunidad perdida para establecer reglas electorales que sean iguales para todos los espacios políticos. "Estábamos muy entusiasmados con que ese proyecto sea lo que se decía que iba a ser, que era un avance en materia de legislación electoral respecto de lo que había, porque lo que había era muy malo", señaló. Sin embargo, advirtió: "La crítica que se le hacía al proyecto anterior es que está hecho a medida, y yo veo mucha cuestión a medida hecho en este otro".

Entre sus principales cuestionamientos, apuntó contra el requisito de presentar candidatos a intendente en los 19 departamentos para competir por la Gobernación. Para el dirigente, esa condición contradice la Constitución provincial, que establece que el gobernador y el vicegobernador son elegidos directamente por los electores de la provincia y por simple mayoría. "No importa a quién excluye, lo que importa es que excluye y que no es constitucional y que no es legal", sostuvo. Además, consideró que la exigencia perjudica especialmente a los partidos con menor estructura territorial y económica.

También cuestionó la discrecionalidad que, a su criterio, deja el calendario electoral al permitir que los comicios se realicen hasta 250 días antes de la finalización de los mandatos. A eso sumó la falta de regulación del financiamiento de las campañas políticas: "Sin financiamiento, bueno, sin financiamiento no se regula el financiamiento de las campañas políticas", observó. Como alternativa, recordó que su espacio había presentado una propuesta que contemplaba una fecha fija para votar, la obligación de que los candidatos a gobernador presenten un plan de gobierno y la realización de debates electorales.

El dirigente sostuvo que todavía espera que el oficialismo cumpla con la convocatoria a los partidos que no tienen representación legislativa. "No veo que vayan a poder perdurar en el tiempo si van en contra de la Constitución y en contra de la representatividad, sobre todo de las minorías", afirmó. Para Baistrocchi, la discusión debería darse en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

Por su parte, Arancibia manifestó mayores dudas sobre la posibilidad de que se abra ese espacio de participación. "Dudo que las comisiones donde se caiga el proyecto convoquen a los partidos políticos sin representación legislativa. Dudo que lo haga porque va a ir todo muy rápido", advirtió. También reclamó que sean escuchadas las universidades, las facultades, los académicos y la ciudadanía.

Entre sus principales objeciones, destacó que Elige no incorpora un capítulo específico para regular el financiamiento de las campañas, los aportes privados ni la rendición de gastos. "El origen de la corrupción está siempre de la mano de quienes financian las campañas políticas electorales", planteó. También cuestionó que la iniciativa no contemple mecanismos para controlar el funcionamiento de las plataformas digitales durante las campañas y advirtió que algunas disposiciones pueden afectar la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa.

"Me parece que hacerlo a las apuradas y rápidamente, un tema tan sensible, puede terminar afectando tanto el ejercicio de la prensa de ustedes como la libertad de expresión de la ciudadanía", sostuvo.

Por último, Arancibia consideró que el nuevo esquema puede profundizar la concentración de decisiones dentro de los partidos. A su entender, la definición de las listas dependerá de las conducciones partidarias y no necesariamente de internas democráticas. "El que va a imponer la lista va a ser el que controle la birome de cada partido político", resumió.

Aunque reconocieron aspectos diferentes de la propuesta, ambos dirigentes coincidieron en reclamar una discusión más amplia antes de que Diputados avance con la reforma que busca reemplazar el SIPAD y establecer las reglas electorales para 2027.

Textuales

Emilio Baistrocchi / Hacemos por San Juan

“No importa a quién excluye, lo que importa es que excluye y que no es constitucional y que no es legal".

Marcelo Arancibia / Dirigente de Compromiso