En el marco del Día de Prevención del Embarazo Adolescente, desde el área de Materno Infantil destacaron que en San Juan la cantidad de embarazos en adolescentes viene disminuyendo en los últimos años, con una baja especialmente marcada entre las menores de 15 años. Actualmente, la mayor cantidad de casos se concentra entre jóvenes de 17 y 18 años.

Dentro de la provincia, 25 de Mayo y San Martín presentan las tasas más elevadas de embarazo adolescente, según explicó Lenka Dumandcik, directora de Materno Infantil. Frente a este panorama, desde Salud insisten en sostener la consejería, garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y reforzar la responsabilidad compartida entre mujeres y varones.

“El adolescente varón también tiene que saber cómo prevenir un embarazo con el uso de preservativos, que además es el único método anticonceptivo que previene las infecciones de transmisión sexual”, declaró a DIARIO HUARPE Dumandcik.

Preservativo y otro método anticonceptivo

Desde Salud recomiendan que los adolescentes utilicen preservativo junto con otro método anticonceptivo. Entre las alternativas disponibles se encuentran el implante subdérmico, las pastillas y los anticonceptivos inyectables.

El implante subdérmico es actualmente uno de los métodos de larga duración más utilizados entre las adolescentes. Según indicó Dumandcik, la provincia cuenta con insumos anticonceptivos y su provisión se gestiona mediante el área de Salud Sexual y Reproductiva.

El preservativo, sin embargo, mantiene un rol central porque es el único de estos métodos que también brinda protección frente a las infecciones de transmisión sexual.

Por qué todavía ocurren embarazos

Dumandcik explicó que el embarazo adolescente responde a múltiples factores. Entre ellos aparecen las relaciones sexuales sin protección, la falta de uso del preservativo y los errores en la utilización de otros métodos anticonceptivos.

También señaló que durante la adolescencia puede existir una percepción de que determinadas consecuencias “no les van a pasar”, lo que lleva en algunos casos a mantener relaciones sexuales sin protección.

En el caso de los anticonceptivos orales, la falta de continuidad puede reducir su efectividad. “Cuando la pastilla no se toma todos los días y en el mismo horario, disminuye la protección”, explicó.

Mitos que pueden aumentar el riesgo

Desde Materno Infantil también advierten sobre creencias que continúan circulando alrededor de los anticonceptivos. Entre ellas aparecen la idea de que necesariamente provocan aumento de peso o que deben realizarse períodos de descanso durante su utilización.

Dumandcik remarcó que los anticonceptivos orales o inyectables deben utilizarse de manera continua según la indicación médica. Interrumpirlos sin asesoramiento puede dejar períodos sin protección y aumentar el riesgo de un embarazo no planificado.

Por este motivo, la consejería en salud sexual es considerada una herramienta fundamental. Pediatras, tocoginecólogos y médicos de familia pueden orientar a cada adolescente sobre cuál es el método más adecuado de acuerdo con sus necesidades.

Desde los 13 años pueden consultar solos

Otro de los puntos destacados por Salud es que los adolescentes pueden realizar consultas médicas desde los 13 años sin necesidad de estar acompañados por sus padres, en el marco del principio de autonomía progresiva.

De todas maneras, desde Materno Infantil consideran positivo que puedan contar con un referente afectivo durante este proceso.

En el sistema público provincial funcionan consultorios amigos del adolescente, donde los jóvenes pueden recibir información sobre métodos anticonceptivos y acceder a consejería en salud sexual y reproductiva.

Con una tendencia descendente en los embarazos adolescentes, el desafío de Salud pasa por sostener el acceso a anticonceptivos, mejorar su utilización y reforzar la prevención también entre los varones. La información, el acompañamiento profesional y el uso combinado del preservativo con otro método aparecen como herramientas centrales para continuar reduciendo los casos en San Juan.