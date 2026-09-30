La mora de los créditos de las familias registró una leve baja durante agosto, después de haber alcanzado en julio su nivel más alto en más de dos décadas. El porcentaje de préstamos en situación irregular pasó del 12,9% al 12,8%, de acuerdo con datos elaborados sobre información del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La reducción fue de apenas 0,1 puntos porcentuales, aunque marcó un cambio respecto de la tendencia que se venía observando. Según el análisis de la consultora Analytica citado por Infobae, el saldo irregular de las familias cayó 1,1% mensual en términos reales, lo que representó la primera reducción de este tipo en más de dos años.

A pesar de la mejora mensual, el nivel de morosidad continúa siendo elevado. En octubre de 2024, por ejemplo, la irregularidad de los créditos a las familias se ubicaba en 2,5%, muy por debajo del 12,8% registrado actualmente.

La mora total se mantuvo estable

Mientras los hogares mostraron una pequeña mejora, la morosidad total del sector privado permaneció en el 7,7% durante agosto. En el caso de las empresas, en cambio, el indicador aumentó del 3,6% al 3,8%.

Los datos de julio ya habían mostrado una fuerte presión sobre los hogares. En ese mes, el BCRA informó que el indicador de mora de las familias había llegado al 12,9%, mientras que el correspondiente a las empresas se ubicó en 3,6%.

Además, el comportamiento no fue homogéneo entre las entidades financieras. Según el relevamiento citado, en 17 de las 30 principales entidades analizadas la irregularidad de los créditos a hogares aumentó en agosto respecto de julio, pese a que el indicador general mostró una leve caída.

Qué significa que un crédito esté en mora

El ratio de morosidad surge de comparar el monto de los créditos que presentan atrasos o irregularidades con el total de financiamiento otorgado. Por eso, el indicador puede modificarse tanto por cambios en las deudas impagas como por variaciones en el volumen total de préstamos.

En agosto, el crédito destinado a las familias creció 0,1% mensual en términos reales, mientras que el saldo irregular cayó 1,1%, una combinación que permitió reducir levemente el porcentaje de mora.