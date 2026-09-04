Los vecinos de Baldes del Rosario, en Valle Fértil, sumaron una nueva respuesta a sus necesidades sanitarias. El Ministerio de Salud de San Juan concretó el pedido de la comunidad y puso a disposición del Centro de Salud Baldes del Rosario una unidad de traslado sanitaria.

La movilidad permitirá acercar la atención a los habitantes de esta localidad, ubicada a unos 45 kilómetros de la villa cabecera de Valle Fértil, y facilitar el traslado de pacientes que necesiten realizar consultas, estudios médicos o regresar a sus hogares luego de recibir el alta.

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Qué servicios permitirá brindar

La unidad estará destinada principalmente a traslados simples y urgencias, además de prestaciones de baja complejidad. Podrá movilizar a pacientes que no presenten riesgo de vida y que necesiten trasladarse para recibir atención médica.

También permitirá brindar primeros auxilios básicos y una respuesta ante emergencias leves, especialmente teniendo en cuenta las características de la comunidad, integrada mayoritariamente por adultos mayores y alejada del hospital de referencia.

El Centro de Salud Baldes del Rosario depende de la Zona Sanitaria II, desde donde se articula el trabajo con los distintos equipos de atención de la zona.

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Una respuesta para una comunidad alejada

Autoridades del Ministerio de Salud viajaron hasta Valle Fértil para acompañar la presentación y puesta a disposición de la nueva unidad.

La incorporación busca fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria en territorio y facilitar el acceso a prestaciones para una comunidad que se encuentra a considerable distancia de los principales centros asistenciales.

Durante la actividad, los vecinos agradecieron al gobernador Marcelo Orrego y a las autoridades del Ministerio de Salud por atender el pedido y dar una respuesta a las necesidades de traslado, tanto para situaciones de emergencia como para atenciones programadas.

De la actividad participaron el secretario Técnico, Alejandro Navarta; el jefe de Zona Sanitaria II, José Bernal; la directora del Hospital Dr. Alejandro Albarracín, Claudia Gelvez; la jefa de Área Programática, Belén Bacur; el diputado Omar Ortiz, integrantes del equipo de salud y vecinos de la comunidad.

Una localidad clave para el turismo

Baldes del Rosario forma parte del Proyecto Conector Norte y tiene relevancia turística para Valle Fértil por su cercanía con el Parque Provincial Ischigualasto.

La localidad se encuentra conectada mediante caminos rurales y huellas desde la zona norte del departamento, en cercanías de la Ruta Provincial 150. La incorporación de la unidad sanitaria apunta así a mejorar la respuesta para los habitantes de la comunidad y también ante las necesidades que puedan surgir en una zona con circulación turística.