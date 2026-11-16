Los trabajadores bancarios tendrán una nueva actualización salarial del 2,2% correspondiente a octubre, tras el acuerdo alcanzado entre la Asociación Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, y las cámaras empresariales del sector. Con este incremento, el salario inicial, incluida la participación en ganancias, llegará a $2.683.718,55, mientras que el básico se ubicará por encima de los $2,6 millones.

Según informó el sindicato, el nuevo sueldo básico inicial será de $2.608.320,16. A esa cifra se sumarán $75.398,39 correspondientes a la Participación en Ganancias (ROE), con lo que el ingreso inicial total alcanzará los $2.683.718,55.

Con esta actualización, los bancarios acumularán una mejora salarial del 26,3% entre enero y octubre de 2026, tomando como referencia los haberes de diciembre del año pasado. El incremento se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También comprenderá los adicionales convencionales y no convencionales.

Desde la Asociación Bancaria confirmaron que el mecanismo de actualización continuará durante noviembre y diciembre, bajo las mismas condiciones establecidas en los acuerdos paritarios anteriores. De esta manera, los salarios del sector seguirán ajustándose durante los últimos dos meses del año.

El bono por el Día del Bancario

Además de la actualización salarial, el gremio informó el nuevo monto inicial del bono correspondiente al Día del Bancario, que quedó establecido en $2.325.227,20.

La suma tendrá actualizaciones mensuales hasta el momento de su cobro, previsto para noviembre de 2027. Se trata de otro de los componentes del acuerdo alcanzado entre la representación gremial y las cámaras empresariales.

Con este entendimiento, la Asociación Bancaria mantiene el esquema de revisiones salariales periódicas que viene aplicando durante 2026, con el objetivo de acompañar la evolución de los precios y sostener el poder adquisitivo de los trabajadores del secto