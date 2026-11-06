El Banco San Juan, agente financiero de la provincia, registró un fuerte aumento de los créditos cuyos clientes tienen dificultades para pagar. En cuatro años, el monto pasó de US$970.000 en 2022 a US$21,2 millones en junio de 2026, lo que representa un incremento del 2086%.

El dato también puede entenderse de otra manera. En 2022, de cada $100 que el banco tenía prestados, menos de $1 correspondía a créditos con dificultades de pago. En junio de 2026, esa cifra había subido a $7,30.

Esto no significa que todo ese dinero esté perdido, sino que corresponde a préstamos cuyos deudores presentan problemas para cumplir con sus obligaciones.

La evolución muestra que el aumento se aceleró durante los últimos dos años. En 2023, los créditos problemáticos sumaban apenas US$290.000. En 2024 subieron a US$1,76 millones y en 2025 alcanzaron los US$13,4 millones.

La situación se profundizó durante el primer semestre de 2026, cuando el monto llegó a US$21,2 millones. En comparación con el cierre de 2025, el dinero comprometido creció un 58% en apenas seis meses.

Si se toma la cotización compradora del Banco Nación del jueves 5 de noviembre, de $1.520 por dólar, esos US$21,2 millones equivalen aproximadamente a $32.224 millones.

Más préstamos, pero también más dificultades para pagar

El crecimiento de los créditos con problemas de cobro se produjo en un período de expansión del financiamiento bancario.

En 2022, la cartera total de préstamos del Banco San Juan, entidad en dónde la mayoría de los empleados públicos provinciales cobran sus salarios, era de US$101,7 millones. En 2023 llegó a US$142 millones, en 2024 alcanzó los US$229 millones y en 2025 trepó a US$375 millones. Para junio de 2026, el monto se ubicaba en US$291,6 millones.

Sin embargo, lo que más preocupa de estos números no es solamente cuánto dinero está comprometido, sino qué proporción representa sobre el total de préstamos.

En 2022, los créditos con problemas de pago representaban el 0,95% de la cartera del banco. En 2023 bajaron al 0,21%, pero después comenzaron a crecer: 0,77% en 2024, 3,59% en 2025 y 7,30% en junio de 2026.

Esto indica que las dificultades para recuperar el dinero prestado crecieron considerablemente, incluso teniendo en cuenta los cambios en el volumen total de créditos.

Un problema que también afecta a otros bancos

Lo que ocurre con el Banco San Juan forma parte de una situación más amplia del sistema financiero argentino.

Hasta fines de 2023, buena parte del dinero de los bancos estaba invertida en títulos del Estado y del Banco Central. Con los cambios en la política económica nacional, las entidades comenzaron a destinar una mayor proporción de sus recursos a préstamos para familias y empresas.

Esto permitió ampliar el acceso al financiamiento, pero también aumentó la exposición de los bancos al riesgo de que sus clientes no puedan pagar.

Las tasas de interés elevadas, los ingresos que no siempre alcanzan para afrontar las cuotas y las dificultades económicas de familias y comercios pueden complicar la devolución de los préstamos.

El problema también aparece en las estadísticas nacionales. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en agosto de 2026 los créditos irregulares al sector privado representaban el 7,75% del total.

En este contexto, comenzaron a cobrar relevancia distintas propuestas de desendeudamiento familiar, que buscan ofrecer alternativas a quienes acumularon compromisos financieros y encuentran cada vez más dificultades para cumplir con sus pagos.