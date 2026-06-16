Banda acusada de robar comercios en Sarmiento: uno fue preso y tres con acuerdos

La investigación por una serie de robos cometidos contra locales comerciales del departamento Sarmiento sumó este lunes nuevas definiciones judiciales. Luego de los diez allanamientos simultáneos que permitieron detener a cinco sospechosos, la Justicia resolvió distintas situaciones procesales para cuatro de los imputados, entre ellas una prisión preventiva, dos suspensiones de juicio a prueba y una condena mediante juicio abreviado.

La causa es investigada por la UFI Delitos contra la Propiedad y tiene como principal damnificado al propietario del local comercial Neumabox. Los investigadores sostienen que los detenidos integraban una banda dedicada a cometer robos planificados contra comercios, utilizando para ello una camioneta Volkswagen Amarok gris que fue identificada mediante registros fílmicos.

Los hechos investigados ocurrieron el 5 de mayo y el 9 de junio en el departamento Sarmiento. Según el Ministerio Público Fiscal, los delincuentes llegaban al lugar en la camioneta, descendían rápidamente y utilizaban herramientas como ganzúas y grandes tijeras para cortar cadenas e ingresar a los negocios.

El primer golpe fue cometido contra un comercio de electrodomésticos de San Francisco, donde sustrajeron televisores, equipos de aire acondicionado y otros artículos de valor. El segundo hecho tuvo como objetivo un local dedicado a la venta de baterías. A partir de este último episodio, los investigadores lograron identificar a los sospechosos y avanzar con los allanamientos.

Durante la audiencia celebrada este lunes, se resolvió que Ángel Joel Guardia y Ramiro Valentín Rosales accedieran a la suspensión de juicio a prueba por el plazo de dos años. Como condiciones, ambos deberán cumplir 30 horas de tareas comunitarias en un período de tres meses y abonar una reparación simbólica de 600.000 pesos cada uno, monto que será cancelado en tres cuotas.

Por otra parte, Facundo Mariano Ozuna Rosales acordó la realización de un juicio abreviado y aceptó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional. La resolución fue posible debido al reconocimiento de los hechos y al acuerdo alcanzado entre las partes.

La situación más compleja fue la de Isaías David González. El imputado quedó con prisión preventiva debido a que registra una condena condicional previa. Según se explicó durante la audiencia, en caso de resultar condenado en esta nueva causa, la pena podría transformarse en prisión de cumplimiento efectivo.

En tanto, Alessandro Carrizo Flores no alcanzó un acuerdo durante la audiencia, por lo que su situación procesal deberá continuar definiéndose en las próximas etapas de la investigación.

A pesar de las resoluciones adoptadas, la pesquisa permanece abierta. Los investigadores sospechan que la organización podría haber contado con más integrantes que aún no fueron identificados. Esta hipótesis surge de las imágenes obtenidas durante la investigación, donde se observa que cinco personas descendían del vehículo mientras otra permanecía al volante.

Además, durante los allanamientos no fueron encontradas las herramientas utilizadas para cometer los hechos, entre ellas las tijeras para cortar cadenas y la ganzúa que habría permitido violentar los accesos a los comercios. Tampoco se logró secuestrar parte de la vestimenta observada en las filmaciones de seguridad.

Por ese motivo, la Fiscalía no descarta nuevas medidas investigativas en los próximos días con el objetivo de identificar a otros posibles participantes, recuperar elementos de interés para la causa y avanzar en el esclarecimiento total de los hechos.