La justicia de San Juan dictó sentencia contra dos integrantes de una organización delictiva que operaba en el departamento de Rivadavia. Los hermanos Emanuel y Leandro Ezequiel Campillay aceptaron su responsabilidad en un juicio abreviado y recibieron una pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo. Ambos permanecían bajo arresto preventivo en el Servicio Penitenciario Provincial al momento del fallo.

La resolución se alcanzó mediante un acuerdo entre el fiscal Cristian Catalano, perteneciente a la UFI Delitos contra la Propiedad, y los abogados defensores, contando con la homologación del juez Gerardo Javier Fernández Caussi.

El tribunal consideró a los acusados como autores de los delitos de hurto y robo simple. Este avance judicial ocurre poco tiempo después de la captura de un tercer implicado, Mario Alberto Campillay, quien también forma parte del expediente.

El esquema criminal contaba con un eslabón clave en el transporte de pasajeros para identificar sus blancos. Según la investigación de la Brigada de Investigaciones Oeste, un chofer identificado como De Conti utilizaba su trabajo en las plataformas Uber y DiDi para obtener información privilegiada de manera solapada. El conductor se desplazaba en un Fiat Siena que ya fue secuestrado por las autoridades durante los operativos.

A través de charlas informales con los usuarios, el chofer recolectaba datos sobre la composición familiar, las rutinas diarias y los momentos exactos en que las viviendas quedaban sin moradores. Esta información era entregada al resto de la banda, que ejecutaba los ingresos a las propiedades para sustraer diversos objetos de valor.

El rastro definitivo para desarticular a la banda surgió tras el robo de tarjetas bancarias a las víctimas. El personal policial analizó los movimientos financieros y las compras realizadas con los plásticos sustraídos, lo que permitió reconstruir el camino del dinero y establecer el vínculo directo entre el conductor y los ahora condenados. La fiscalía se prepara ahora para avanzar en la formalización de la causa contra el chofer involucrado.