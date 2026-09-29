Argentina tendrá un cambio transitorio en la conducción del Poder Ejecutivo debido a los viajes al exterior de Javier Milei y Victoria Villarruel. El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quedará a cargo de la Presidencia mientras el mandatario y la vicepresidenta permanezcan fuera del país.

Milei viajará a París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre para participar de la Argentina Week, una misión enfocada en atraer inversiones y fortalecer vínculos políticos y comerciales. Su agenda incluirá reuniones con empresarios, organismos internacionales y un encuentro bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron.

La comitiva presidencial también estará integrada por funcionarios nacionales, empresarios y una docena de gobernadores. El objetivo central será presentar oportunidades de inversión en Argentina y mantener contactos con actores económicos europeos.

Por su parte, Victoria Villarruel también se ausentará del territorio nacional para participar de un foro parlamentario en Madrid, España. Esa coincidencia de viajes dejará a Abdala como la máxima autoridad disponible dentro de la línea sucesoria.

Quién es Bartolomé Abdala

Abdala es senador nacional por San Luis y actualmente ocupa la presidencia provisional del Senado. Ese cargo lo ubica detrás del Presidente y la Vicepresidenta dentro del esquema de sucesión previsto para situaciones en las que ambos se encuentren ausentes.

No será la primera vez que quede transitoriamente al frente del Ejecutivo. La medida se mantendrá mientras Milei y Villarruel permanezcan fuera del país y finalizará con el regreso del Presidente, previsto para el sábado 3 de octubre.

Mientras tanto, la agenda política interna continuará marcada por el debate del Presupuesto 2027 y las negociaciones en el Congreso, en un escenario en el que el oficialismo busca sumar apoyos para avanzar con sus principales proyectos legislativos.