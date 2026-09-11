La Base Naval Integrada de Ushuaia volvió a ser protagonista este viernes luego de que el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, recorrieran el predio donde está prevista la construcción del complejo.

Las imágenes actuales muestran un terreno ampliamente intervenido, con sectores nivelados, caminos internos, maquinaria y algunas de las primeras estructuras levantadas. Sin embargo, la magnitud de lo que está proyectado contrasta con el estado actual del lugar: la obra todavía se encuentra en una etapa inicial y el último porcentaje de avance físico informado públicamente ronda el 9,13%.

Qué se puede ver hoy en el predio

Entre los trabajos que ya fueron realizados aparecen los movimientos de suelo y la nivelación del terreno, además de tareas vinculadas con la infraestructura básica.

También se construyeron las fundaciones y la platea de hormigón armado de uno de los galpones modulares. En mayo de 2025 quedó terminada la platea correspondiente al Galpón Modular 24B, mientras que los movimientos de suelo para dos galpones de aproximadamente 1.250 metros cuadrados cada uno ya habían sido completados.

Las fotografías difundidas desde el lugar permiten observar además los carteles correspondientes al proyecto y a la primera etapa de la obra, junto con las superficies preparadas para las futuras construcciones.

El aspecto actual del predio refleja, por lo tanto, una obra que avanzó principalmente en sus etapas preparatorias, pero que todavía está lejos de mostrar la infraestructura definitiva que contempla el proyecto.

Así está la Base Naval Integrada de Ushuaia en la actualidad. (Foto Prensa Presidencia)

Una obra mucho más grande que lo que se ve hoy

El proyecto contempla transformar el sector en un importante polo naval y logístico del extremo sur argentino.

Uno de los componentes principales será un muelle de unos 1.050 metros, acompañado por instalaciones de servicios marítimos y espacios destinados a la logística antártica. También están previstas áreas para talleres, depósitos, almacenamiento de combustibles y carga general.

En etapas posteriores se proyectan instalaciones para el Comando del Área Naval Austral, la Base Naval Ushuaia, talleres, alojamientos y otros servicios, además de viviendas para el personal.

Por eso, el aspecto actual del predio permite dimensionar que buena parte de la infraestructura anunciada todavía está pendiente de construcción.

La visita de Quirno y Presti

La recorrida de los funcionarios nacionales tuvo como objetivo evaluar el terreno y los aspectos logísticos de la obra junto a especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, Quirno y Presti se reunieron con el gobernador fueguino Gustavo Melella.

Los ministros Quirno y Presti participaron de una exposición a cargo de la Armada Argentina, en la que se presentaron el proyecto y sus principales características. (Foto: Prensa Presidencia)

El Gobierno busca ahora reactivar y acelerar el proyecto, al que considera estratégico para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida.

La Base Naval Integrada comenzó formalmente en marzo de 2022, pero durante los últimos años tuvo un avance limitado. Según TN, el Ejecutivo decidió reforzar el presupuesto destinado a la obra para intentar darle un nuevo impulso.

Así, las imágenes de septiembre de 2026 muestran una Base Naval Integrada que todavía está en construcción: el terreno ya fue intervenido y algunas estructuras comenzaron a tomar forma, pero la mayor parte del proyecto aún está por ejecutarse.