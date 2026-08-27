El Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementará desde el 31 de agosto un nuevo mecanismo que permitirá cobrar cuotas de préstamos desde cuentas que los clientes tengan en diferentes bancos o billeteras virtuales. La medida despertó una pregunta entre los usuarios: ¿una entidad podrá sacar dinero de cualquier cuenta para cobrar una deuda?

La respuesta es no. El sistema, denominado Cobro con Transferencia (CCT), requiere que el cliente otorgue previamente su consentimiento para que puedan realizarse los débitos. Además, establece límites sobre los montos, los intentos de cobro y las entidades que podrán utilizarlo.

Cómo funcionará el nuevo sistema

El mecanismo está pensado inicialmente para el cobro de cuotas de préstamos. Por ejemplo, si una persona solicita un crédito en una entidad pero utiliza habitualmente una cuenta o billetera de otra institución, podrá autorizar que las cuotas sean debitadas directamente desde esa segunda cuenta.

El consentimiento deberá ser explícito y se brindará una única vez antes de que comiencen los débitos. A partir de allí, la entidad podrá cobrar las cuotas acordadas mediante transferencias inmediatas.

Además, el cliente tendrá la posibilidad de dar de baja esa autorización de manera inmediata, tanto a través de la entidad que otorgó el préstamo como mediante el proveedor de la cuenta desde la que se realizan los débitos.

¿Pueden descontar plata sin avisar?

No. El esquema establece que el prestamista deberá notificar electrónicamente al cliente el día hábil anterior a que se realice el débito. Tampoco podrá intentar cobrar indefinidamente si la cuenta no tiene fondos suficientes.

Por cada cuota habrá un primer intento de cobro y hasta dos reintentos posteriores: uno a las 48 horas y otro a las 96 horas. Con esta limitación, el Banco Central busca evitar prácticas abusivas.

Otra condición es que el mecanismo solo podrá utilizarse para cuotas fijas e iguales durante la vigencia del contrato. En la instancia en la que se origine el crédito, además, la relación entre la cuota y los ingresos del cliente no podrá superar el 30%.

Qué bancos y billeteras podrán utilizarlo

No cualquier empresa podrá acceder al mecanismo. El BCRA estableció que únicamente estará disponible para entidades financieras y proveedores no financieros de crédito habilitados por el organismo.

La responsabilidad ante un eventual fraude recaerá sobre el prestamista. El sistema también incorpora la figura del “aceptador de CCT”, que será el único autorizado para ofrecer esta modalidad de cobro.

El nuevo servicio deberá estar disponible desde el 31 de agosto de 2026. En una primera etapa estará destinado al cobro de préstamos, aunque el Banco Central anticipó que posteriormente podrá ampliarse a otros pagos periódicos, como los servicios públicos.