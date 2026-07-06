La previa del partido entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026 quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) cuestionara públicamente la decisión de la FIFA de habilitar al delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado en el encuentro anterior frente a Bosnia-Herzegovina.

A través de un duro comunicado, la federación belga sostuvo que la medida adoptada por el organismo rector del fútbol mundial contradice el reglamento vigente y vulnera principios fundamentales de igualdad y juego limpio dentro del torneo.

La controversia surgió después de que la FIFA resolviera dejar en suspenso la sanción disciplinaria que pesaba sobre Balogun, aplicando el artículo 27 del Código Disciplinario, que permite suspender la ejecución de determinadas sanciones durante un período de prueba.

Sin embargo, la RBFA afirmó que esa interpretación desconoce el artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario, que establece que toda tarjeta roja implica automáticamente la suspensión para el siguiente partido, criterio que, según recordó, fue aplicado sin excepciones durante el resto del campeonato.

En su presentación, la entidad también señaló que ese principio fue reafirmado por la propia FIFA mediante la Circular Nº 16, distribuida el 12 de mayo de 2026 a todas las asociaciones miembro, además de haber sido reiterado en las reuniones de coordinación y talleres organizados antes y durante el Mundial.

Para la federación belga, el conflicto trasciende el partido de este lunes y sienta un precedente que podría afectar el desarrollo de futuras competencias. Por ese motivo, anunció que estudia todas las herramientas disponibles para defender "los derechos legítimos de todos los equipos participantes" y preservar la integridad del torneo.

La habilitación de Balogun representa un alivio deportivo para el seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino. El delantero llega como uno de los principales referentes ofensivos de Estados Unidos y suma tres goles en el certamen, por lo que su presencia modifica el panorama de un encuentro considerado uno de los más atractivos de los octavos de final.

Mientras tanto, en Bélgica persiste el malestar por una decisión que consideran injustificada y contraria al reglamento. La controversia agrega un fuerte condimento extradeportivo a un duelo que ya generaba gran expectativa por el nivel de ambos seleccionados.

Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán este lunes a las 21, hora de Argentina, en el Estadio Seattle, en busca de un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.