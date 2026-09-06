El excanciller argentino Rafael Bielsa analizó con extrema dureza el reciente anuncio realizado por el presidente Javier Milei en cadena nacional respecto a la Cuestión Malvinas. En declaraciones exclusivas a la Agencia Noticias Argentinas, el diplomático y exministro durante la gestión de Néstor Kirchner calificó la medida gubernamental como un acto de "oportunismo y rapiña", asegurando que no le cree "una sola palabra" al actual mandatario.

Bielsa, quien se desempeñó como voluntario durante el conflicto bélico de 1982, vinculó la retórica oficialista con el alineamiento internacional de la gestión libertaria y advirtió que la euforia actual es pasajera: "En siete días más el fervor que haya se habrá consumido sin consumarse", disparó.

Durante su análisis, el excanciller cuestionó la profundidad de las medidas y comparó el discurso oficial con gestos de subordinación geopolítica: "Las palabras de hoy del Gobierno son los breves ladridos de un caniche toy a su dueño: grajeas de fidelidad, lentejas de credibilidad. Pero infidelidad a la causa nacional", expresó.

También afirmó: “No hubo inteligencia en el Poder Ejecutivo, sino oportunismo y rapiña, y los desprecio por eso. No voy a argumentar contra esta novatada porque sería hacerlo contra Malvinas, y a favor de los ingleses. Pero les cuento las costillas a los libertarios y no me voy a olvidar de lo que están haciendo con todo lo que amamos en Argentina. Lo recordaré todos los días, como recuerdo todos los días a Malvinas, tierra que a ellos no les importa”, disparó.

Asimismo, enmarcó la disputa territorial dentro del tablero global de tensiones entre Estados Unidos y China, lamentando que la Argentina no participe de la problemática con la gravedad institucional que amerita. En el tramo final de sus declaraciones, Bielsa dejó un mensaje dirigido tanto a los aliados externos como al Reino Unido: exigió que devuelvan las islas a la Argentina, recordando que se trata de un territorio usurpado que jamás les perteneció.