Los bonos argentinos en dólares operaban este miércoles con resultados mixtos, mientras el riesgo país se mantenía por encima de los 500 puntos básicos. La jornada estuvo marcada también por la atención de los inversores sobre el Presupuesto 2027 y el escenario financiero internacional.

Según la información publicada durante la jornada, los títulos Globales registraban subas de hasta 0,8% en el tramo largo, mientras que los Bonares presentaban bajas de hasta 0,8% para el bono con vencimiento en 2041. En ese contexto, el riesgo país aumentó dos unidades y se ubicó en 508 puntos básicos, de acuerdo con la medición de J.P. Morgan.

El mercado sigue el Presupuesto 2027

Entre los principales datos del proyecto de Presupuesto 2027 aparecen una previsión de crecimiento del PBI del 4%, una inflación del 18% y un tipo de cambio de $1.847,60 para el cierre del próximo año. También contempla un saldo comercial positivo de bienes y servicios de u$s15.560 millones.

Desde Max Capital señalaron que los supuestos oficiales son más optimistas que los contemplados por la encuesta de expectativas del Banco Central, aunque consideraron que las proyecciones presentan determinados parámetros que pueden ser analizados por el mercado.

Las acciones argentinas en Wall Street

En el mercado accionario, el S&P Merval registraba una baja de 0,8%, mientras que el índice medido en dólares cedía en igual magnitud. Entre las acciones que mostraban mayores bajas aparecían YPF, Transportadora de Gas del Sur y Pampa Energía.

Los ADR argentinos también registraban mayoría de bajas en Wall Street, particularmente entre las compañías energéticas, en una jornada marcada por el movimiento de los precios internacionales del petróleo.