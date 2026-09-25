San Juan se prepara para el crecimiento poblacional que puede generar el boom minero y el Ministerio de Salud ya trabaja sobre ese escenario. El ministro Amílcar Dobladez estimó que entre 80.000 y 100.000 personas podrían sumarse a la provincia en el pico de actividad y advirtió que ese impacto deberá ser acompañado con más servicios sanitarios.

“Si vos calculás, siendo con un número ni optimista ni pesimista, entre 80.000 y 100.000 personas que pueden sumarse a la población de San Juan en el pico máximo de actividad minera, vos tenés que estar preparado para los servicios”, explicó en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

Dobladez calculó que ese crecimiento podría representar un 10% de la población actual en un período de entre dos y tres años. La proyección no solamente contempla mayor demanda en Salud, sino también presión sobre educación, energía, tránsito y otros servicios.

El desafío se suma a una situación que el sistema sanitario ya atraviesa. El ministro afirmó que la demanda en Salud Pública aumentó un 65% en los últimos dos años y señaló que la planificación para el nuevo escenario minero comenzó incluso antes del inicio de la gestión.

“Nos pidió el gobernador que planificáramos esto, porque en su cabeza estaba la producción minera”, sostuvo Dobladez, al explicar el esquema de infraestructura que se está desarrollando en los departamentos vinculados a la actividad.

Uno de los primeros puntos de contención es el Hospital de Rodeo, que fue diseñado con una característica particular: sus pasillos y consultorios pueden transformarse en un hospital de campaña. De esa manera, sus 18 camas pueden ampliarse hasta 42 ante un aumento abrupto de la demanda.

“Por ejemplo, que no pase, pero vuelce un colectivo en camino minero, el primer lugar de contención es el Hospital de Rodeo”, explicó el ministro.

A ese establecimiento se sumará el Hospital de Calingasta, cuya construcción está entre un 85% y 90% de avance, según Dobladez. Ambos hospitales serán parte del primer nivel de contención sanitaria en los departamentos mineros.

El segundo anillo estará concentrado en el Hospital de Jáchal, donde la Provincia incorporó guardia quirúrgica, ginecológica y pediátrica, además de terapia intensiva, diálisis y tomografía. El esquema se completa con los hospitales Rawson y Marcial Quiroga como centros de mayor complejidad.

Dobladez aclaró que la planificación no implica replicar un hospital de la complejidad del Rawson en cada departamento. “No podés tener un Hospital Rawson en cada departamento”, sostuvo, y remarcó que el principal límite no está solamente en la infraestructura, sino también en la disponibilidad de profesionales.

“La salud la da el recurso humano”, afirmó el ministro. En ese sentido, explicó que San Juan aumentó los cargos de residencia, financia la formación de especialistas y mantiene convenios para que profesionales se formen en áreas que hoy tienen faltantes, como neurología infantil, genética, nutrición y psiquiatría infantil.

Dobladez también espera que el crecimiento minero tenga un impacto sobre la demanda del sistema público. Su expectativa es que los trabajadores lleguen con empleo registrado y cobertura de obra social, lo que podría descomprimir parte de la presión actual. Al mismo tiempo, planteó que será necesaria inversión privada para ampliar la oferta sanitaria en los departamentos.

El ministro sostuvo que Salud ya trabaja sobre ese escenario y que el objetivo es llegar al crecimiento de la actividad minera con hospitales, servicios y recursos humanos preparados para una nueva demanda poblacional.

Textuales

Amilcar Dobladez / Ministro de Salud