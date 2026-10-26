Los mercados financieros de Brasil se preparaban para una jornada de fuertes pérdidas este lunes 26 de octubre, luego de que Luiz Inácio Lula da Silva consiguiera la reelección presidencial frente a Flávio Bolsonaro. El resultado sorprendió a los inversores, que habían apostado por un cambio de gobierno y esperaban una orientación económica más favorable al ajuste fiscal.

Las primeras señales de la reacción negativa aparecieron en los instrumentos financieros negociados fuera del mercado brasileño. Los futuros vinculados al real mostraron una marcada depreciación de la moneda, mientras que los activos relacionados con las acciones brasileñas anticiparon retrocesos pronunciados.

Por qué preocupa el resultado electoral a los inversores

Una de las principales inquietudes del mercado está relacionada con la situación fiscal del país. Los inversores consideran que Brasil necesita contener el déficit y estabilizar su deuda pública, en un escenario en el que el gasto obligatorio limita el margen de maniobra del Gobierno.

Durante las semanas previas a la segunda vuelta, los activos brasileños habían subido impulsados por las expectativas de una victoria de Bolsonaro. El triunfo de Lula modificó ese escenario y abrió la posibilidad de una corrección abrupta de los precios.

Analistas consultados por distintos medios financieros anticiparon una posible caída de dos dígitos del índice bursátil Ibovespa y una depreciación del real frente al dólar. Sin embargo, esas cifras correspondían a proyecciones previas a la apertura y no debían interpretarse como el resultado definitivo de la jornada.

Qué es un circuit breaker y cuándo puede activarse

Ante la posibilidad de movimientos extremos, los operadores también advirtieron sobre la activación de los mecanismos de suspensión temporal de las operaciones de la Bolsa de Brasil.

El sistema conocido como circuit breaker establece pausas para moderar las negociaciones cuando las caídas del Ibovespa alcanzan determinados niveles:

Caída del 10%: se suspenden las operaciones durante 30 minutos.

Caída del 15%: después de la reapertura, puede aplicarse una nueva pausa de una hora.

Caída del 20%: la bolsa puede determinar cuánto tiempo permanecerán interrumpidas las operaciones.

El mecanismo busca reducir la presión durante movimientos extremos y dar tiempo para que los inversores evalúen la situación. Según la información publicada por Infobae, la última activación de este sistema por una caída de las acciones brasileñas había ocurrido a comienzos de 2020, durante la crisis provocada por la pandemia.

La política fiscal, bajo la lupa

La evolución de los mercados dependerá también de las señales que dé el Gobierno sobre su política económica, la conducción del Ministerio de Hacienda y las medidas que adopte para responder a las preocupaciones fiscales.

Los inversores seguirán de cerca si Lula plantea medidas para contener el déficit y qué margen tendrá para negociar sus iniciativas con el Congreso. Mientras tanto, la reacción de las acciones, el real y los bonos brasileños será clave para determinar la magnitud del ajuste tras el resultado electoral.

El escenario, por ahora, está marcado por la incertidumbre y la volatilidad. Las previsiones de los analistas reflejan el temor de los mercados a un cambio en las expectativas económicas, aunque el comportamiento efectivo de los activos dependerá de las operaciones de la jornada y de las próximas decisiones políticas.