El Gobierno de Brasil citó a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasilia, María Emilia Cortés, para requerir explicaciones oficiales sobre la presunta colaboración del Poder Ejecutivo argentino en la fuga del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos.

El episodio diplomático se desencadenó luego de que el dirigente brasileño ingresara a territorio argentino y abordara un vuelo privado en la ciudad de Puerto Iguazú con destino al país norteamericano.

Durante el encuentro en la sede de Itamaraty, la diplomática argentina fue recibida por João Marcelo Galvão de Queiroz, jefe del Departamento del Mercosur de la Cancillería brasileña y embajador responsable del área de Sudamérica.

La reunión, que se extendió por pocos minutos, no contó con la presencia de las máximas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Según informaron medios locales de la nación vecina, las autoridades brasileñas solicitaron precisiones sobre el operativo terrestre y aéreo que facilitó el egreso de Bolsonaro, así como sobre la eventual participación de estamentos del Gobierno de Javier Milei en la organización del traslado.

Al concluir el encuentro, la Cancillería brasileña no emitió comunicados oficiales ni anunció la imposición de sanciones o medidas adicionales contra la Argentina. La representación diplomática nacional en Brasilia permanece formalmente a cargo de Cortés desde agosto pasado, momento en que el embajador Daniel Raimondi dejó su función en el país vecino tras el retiro del embajador brasileño en Buenos Aires, motivado por los reiterados cruces públicos entre los presidentes de ambas naciones.

Por su parte, la Cancillería argentina rechazó formalmente la existencia del requerimiento diplomático. El canciller Pablo Quirno desmintió la citación a través de su cuenta en la red social X: “FALSO. No hubo ningún pedido de explicaciones”.

Asimismo, el funcionario rechazó que el vínculo bilateral se haya resentido por iniciativa argentina, al afirmar que “Brasil unilateralmente tomó la decisión de retirar su embajador y solicitó el retiro del nuestro”, concluyendo con un pedido a los medios de comunicación para no replicar información basada en “una sola fuente interesada”.

El posicionamiento institucional fue respaldado públicamente por el presidente Javier Milei, quien se sumó a las declaraciones formuladas por la Cancillería y desestimó la veracidad de la citación diplomática publicada por los medios de comunicación.

En un insólito posteo de Twitter el presidente de la nación escribió: “CLARÍN MINTIENDO. Nada nuevo bajo el sol. CIAO!”.