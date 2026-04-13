Brasil y Estados Unidos lideran los mercados de exportación de San Juan

Tras una década de números en rojo, la provincia ha logrado revertir la tendencia y consolidar un crecimiento del 85% en sus exportaciones durante los últimos dos años. En este escenario de recuperación, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, subrayó que Brasil y Estados Unidos se mantienen firmes como los destinos predilectos para la oferta exportable sanjuanina.

"Claramente, fuera de lo que es minería, los principales mercados de la provincia siguen siendo Brasil y Estados Unidos", afirmó el funcionario. Fernández destacó que, bajo la gestión del gobernador Marcelo Orrego, la provincia se está reinsertando en el concierto internacional, aprovechando el camino que abre la minería para posicionar otros rubros.

Oportunidades con el gigante del norte

Uno de los puntos clave resaltados por el ministro es el panorama con Estados Unidos. Según Fernández, se están abriendo nuevas oportunidades a partir de las discusiones en torno al Tratado de Libre Comercio, lo que permitiría a los productos sanjuaninos ingresar con mejores condiciones competitivas.

Esta relación estratégica es fundamental para que el sector agroindustrial, que en 2025 volvió a ocupar el segundo lugar en el podio exportador provincial después de la minería, continúe su senda de crecimiento.

El repunte de la agroindustria

Más allá del predominio del oro y la plata, la vitivinicultura ha recuperado su lugar de preponderancia histórica, impulsada sobre todo por la pasa de uva y el mosto. "La economía de San Juan depende en gran medida del relacionamiento que tengamos con el exterior y de la posibilidad de exportar lo que producimos", señaló el ministro.

El nexo minero como puerta de entrada

Fernández también explicó que la estrategia oficial consiste en utilizar la visibilidad que da la minería en las mesas de inversión globales para "colar" otros productos. En este sentido, si bien Brasil y EE.UU. lideran, la provincia ya trabaja para que mercados como el de Canadá se fortalezcan, aprovechando que ya es el tercer comprador de mosto y un gran consumidor de aceite de oliva local.

Con la creación de nuevos consorcios exportadores para pymes, el Gobierno Provincial busca que las empresas que no tenían experiencia previa puedan sumarse a esta ola exportadora que ya factura más de USD 2.000 millones anuales.