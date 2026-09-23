Briatore pidió apoyar a Colapinto con respeto y puso límites a los fans

Flavio Briatore intervino después de los ataques y amenazas recibidos por Pierre Gasly en redes sociales tras el Gran Premio de España. El dirigente de Alpine pidió especialmente a los fanáticos argentinos que apoyen a Franco Colapinto de manera respetuosa y advirtió sobre posibles medidas de la escudería.

El mensaje para los fanáticos

Briatore sostuvo que el respaldo a Colapinto debe realizarse de manera respetuosa y cuestionó los mensajes agresivos que aparecieron en redes sociales. Además, advirtió que, si la situación continúa, llegará un momento en que el piloto argentino podría dejar de hablar con los medios.

El dirigente italiano también señaló que Alpine podría dejar de brindar entrevistas a la televisión argentina si continúan los ataques. El mensaje surgió luego de que Gasly denunciara amenazas y hostigamiento que también alcanzaron a su pareja y familiares.

La situación entre Colapinto y Gasly

La tensión se había generado durante el Gran Premio de España, cuando Colapinto reclamó por radio que Gasly le cediera la posición en las últimas vueltas. El equipo no ordenó el cambio y el francés mantuvo su lugar durante ese momento de la carrera.

Briatore también se refirió a la relación deportiva entre ambos pilotos y dejó en claro que Alpine no quiere conflictos internos. El jefe del equipo sostuvo que los pilotos deben luchar juntos como integrantes de la misma escudería.

El respaldo a Colapinto

Más allá de sus advertencias, Briatore destacó el rendimiento del argentino en Madrid y señaló que realizó una carrera extraordinaria. También remarcó que Colapinto se encuentra en pleno desarrollo y que su rendimiento mejoró respecto del año anterior.

El dirigente volvió a pedir a los seguidores argentinos que acompañen al piloto de manera positiva y dentro del espíritu deportivo. Alpine afrontará ahora el Gran Premio de Azerbaiyán, con Colapinto y Gasly nuevamente como sus dos pilotos.