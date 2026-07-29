Flavio Briatore salió a respaldar públicamente a Franco Colapinto y confirmó que Alpine introducirá mejoras en el monoplaza para afrontar la segunda mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El asesor ejecutivo de la escudería francesa destacó el crecimiento del equipo respecto al año pasado y aseguró que el objetivo es seguir escalando posiciones en el Campeonato de Constructores.

A través de sus redes sociales, el histórico dirigente italiano realizó un balance de las primeras once fechas del campeonato y valoró el trabajo realizado por toda la estructura de Alpine.

“La primera mitad de la temporada 2026 está completa. Todo el equipo de Alpine ha hecho un gran trabajo para volver a pelear en la mitad de la parrilla, lo que representa una mejora enorme respecto a dónde estábamos a esta altura del año pasado”, expresó Briatore.

El directivo también resaltó la regularidad que mostró el equipo en lo que va del año. “Hemos sumado puntos en nueve de las once carreras y seguimos en una fuerte lucha por el quinto puesto del Campeonato de Constructores”, afirmó.

Uno de los anuncios más importantes estuvo relacionado con el desarrollo del auto. Briatore confirmó que Alpine recibirá actualizaciones técnicas una vez finalizado el receso europeo. “Sabemos que llegarán desarrollos y mejoras, lo que esperamos que mejore nuestra competitividad y les dé a los pilotos las herramientas que necesitan para pelear contra Racing Bulls”, sostuvo.

Las declaraciones también fueron interpretadas como un respaldo a Franco Colapinto, quien continuará trabajando con el equipo durante las pruebas que Pirelli realiza en Hungría antes de tomarse unos días de descanso.

Además, Briatore buscó despejar cualquier rumor sobre posibles diferencias internas y dejó un mensaje de unidad dentro de la escudería. “Todo el equipo, incluidos ambos pilotos, está completamente enfocado en la batalla que tenemos por delante”, aseguró.

Por último, el dirigente italiano pidió paciencia y remarcó que el verdadero objetivo estará puesto en el cierre del campeonato. “Las últimas carreras han sido difíciles, pero sabemos que lo verdaderamente importante es dónde terminemos cuando caiga la bandera a cuadros en la última carrera de la temporada”, concluyó.

Con este mensaje, Alpine ratificó su confianza en Colapinto y dejó en claro que apuesta a las mejoras técnicas para dar un salto de calidad en la segunda parte del calendario de la Fórmula 1.