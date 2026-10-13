Un brownie extra chocolatoso, fácil de preparar y pensado como una alternativa para quienes buscan disfrutar de algo dulce sin recurrir a azúcar ni harinas refinadas fue la propuesta de Salud al Plato. En Salud & Bienestar, la nutricionista Victoria Zeballos compartió una receta con cacao amargo, harina integral y chips de chocolate que, según explicó, también puede adaptarse a la alimentación de personas con diabetes.

“Es apto, sí, no tiene nada de azúcar, no tiene nada de harinas refinadas, tiene un montón de fibra”, destacó Zeballos.

La nutricionista remarcó que llevar adelante un tratamiento o cuidar la alimentación no significa resignar sabores ni limitarse a comidas poco atractivas.

Los ingredientes y el paso a paso

Para preparar el brownie se necesitan dos huevos, una cucharada sopera de endulzante líquido, una cucharadita de extracto de vainilla, 50 centímetros cúbicos de leche descremada, tres cucharadas de cacao amargo en polvo, tres de harina integral, una cucharadita de polvo de hornear y 50 gramos de chips de chocolate.

Victoria Zeballos, nutricionista.

El procedimiento comienza mezclando los ingredientes líquidos: huevos, endulzante, vainilla y leche. Luego se incorporan la harina integral y el cacao amargo. Por último se agregan los chips de chocolate, reservando algunos para colocar sobre la preparación antes de llevarla al horno.

Zeballos recomendó controlar especialmente la consistencia. La mezcla debe quedar húmeda, pero no demasiado líquida ni excesivamente espesa. Si resulta seca, puede agregarse un poco más de leche. Esa textura, explicó, ayuda a conseguir un brownie húmedo sin que quede crudo.

Una vez lista, la preparación se coloca en un molde apto para horno y se cocina a temperatura baja, alrededor de 150 grados. Como se trata de un brownie bajo, necesita aproximadamente 12 minutos de cocción. “En 15 minutos tenés este brownie”, señaló la profesional.

Una opción dulce que puede adaptarse

La nutricionista explicó que los ingredientes son sencillos, accesibles y pueden encontrarse habitualmente en casa. La receta también admite variantes y decoraciones: puede acompañarse con dulce de leche sin azúcar, crema o frutas, de acuerdo con los gustos y necesidades de cada persona.

Además, la preparación puede modificarse para obtener otros sabores, como limón o naranja. La idea, señaló Zeballos, es contar con una base práctica que permita incorporar opciones caseras dentro de una alimentación equilibrada.

La profesional destacó especialmente su utilidad para quienes sienten que, por tener diabetes o buscar reducir su porcentaje de grasa corporal, deben abandonar por completo los postres.

“Siempre podemos comer todo, lo importante es aprender a adecuarlo, a reemplazar los ingredientes”, sostuvo.

El brownie puede servirse como postre después del almuerzo o la cena y, por su rápida preparación, también resulta una alternativa para resolver un antojo dulce en pocos minutos. Para Zeballos, el mensaje central es animarse a probar nuevas recetas y comprender que una alimentación saludable también puede incluir preparaciones ricas y disfrutables.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.