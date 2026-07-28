Los dos jóvenes acusados por el violento asalto ocurrido el 16 de mayo en Concepción quedaron a un paso de recibir la condena definitiva, luego de acordar un juicio abreviado con la Fiscalía. En el hecho, una menor de edad y su madre fueron víctimas de abusos sexuales en el marco de un robo domiciliario.

El fiscal explicó que la investigación demandó cerca de 70 días y estuvo a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, con la colaboración de ANIVI y CAVIG. Durante ese tiempo, los investigadores reunieron abundante prueba de cargo que permitió ubicar a Agustín Vila y Thiago Narváez en la escena del hecho.

Como resultado del acuerdo, Vila aceptó una pena de 15 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado, en concurso con robo. Esa condena se unificará con otra pena previa de tres años, por lo que deberá cumplir un total de 18 años de prisión efectiva.

Por su parte, Narváez acordó una pena de 10 años de prisión efectiva por abuso sexual gravemente ultrajante triplemente agravado, también en concurso con robo. Desde la Fiscalía explicaron que la diferencia entre ambas penas responde a la distinta calificación legal atribuida a cada uno de los imputados.

Durante la audiencia también se indicó que otros dos menores de edad participaron del hecho. Su responsabilidad penal será analizada en un expediente separado ante la Justicia Penal Juvenil.

Según la investigación, los cuatro involucrados ingresaron a la vivienda con fines de robo y sustrajeron distintos efectos. En ese contexto, la acusación sostiene que Vila abusó sexualmente de la menor de edad, mientras que Narváez atacó a la madre de la adolescente.

Tras escuchar a las partes, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles, jornada en la que dará a conocer si homologa o no el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la Fiscalía, las defensas y los imputados. En caso de ser homologado, quedarán firmes las penas acordadas de 18 años de prisión efectiva para Vila y de 10 años para Narváez.

El Ministerio Público Fiscal destacó que los casi 70 días de investigación permitieron reunir prueba suficiente para sostener la acusación y arribar al juicio abreviado que dejó a ambos acusados a un paso de la condena definitiva.