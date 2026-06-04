En medio de una nueva movilización del colectivo Ni Una Menos, la senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cuestionó la marcha, defendió las políticas impulsadas por el Gobierno nacional en materia de seguridad y sostuvo que parte del movimiento feminista prioriza la visibilidad pública por encima de los resultados concretos.

Las declaraciones fueron realizadas a través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales mientras miles de personas se movilizaban en distintos puntos del país para reclamar por el fin de la violencia de género y exigir justicia por las víctimas de femicidios.

“El feminismo que defiendo es el que protege a las mujeres. A todas. Yo sé que cuando hablamos de datos hay familias atrás, y para esas familias ese número es un todo. Pero los datos hablan de una realidad”, expresó la legisladora al inicio de su publicación.

En el mismo mensaje, Bullrich destacó medidas implementadas durante la gestión de Javier Milei y aseguró que tuvieron impacto en la reducción de los femicidios. “Desde que asumió el Gobierno, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25% los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para Violadores”, afirmó.

La senadora también defendió una política centrada en el endurecimiento de las penas para los agresores. “Un asesino o un violador no debe recibir un curso de género y una palmadita en la espalda, sino saber que hay consecuencias y que su lugar es la cárcel”, señaló.

El tramo más crítico de su mensaje estuvo dirigido hacia sectores del movimiento feminista. Allí utilizó la expresión “partido feminista” para cuestionar el sentido de la movilización. “Ahora veo por TV cómo el partido feminista toma posición. No le importan los resultados, sino el marketing. Hubo un momento donde nos incluían a todas las mujeres. Lamentablemente, hacen siempre lo mismo y después se preguntan por qué cada vez más argentinos les dan la espalda”, sostuvo.

Además, Bullrich se refirió por primera vez al caso de Agostina, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, cuyo crimen generó conmoción y volvió a instalar el debate sobre la violencia contra las mujeres. “En el caso de Agostina hay un asesino con nombre y apellido. No son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo. Es una persona concreta. La responsabilidad es individual y la pena también”, expresó.

En esa línea, consideró que quienes cometen este tipo de delitos deben recibir las máximas sanciones previstas por la ley. “No hay lugar para segundas oportunidades para alguien que asesinó a una chica de 14 años y actuó como actuó después. Para ellos, condena efectiva y cárcel de por vida”, agregó.

El mensaje de la senadora fue replicado por el presidente Javier Milei en su cuenta de X. El mandatario compartió la publicación y la acompañó con la palabra “Masterclass”, una expresión que suele utilizar para respaldar declaraciones de dirigentes de su espacio político.

Las declaraciones se produjeron en paralelo a una multitudinaria movilización que tuvo como epicentro las inmediaciones del Congreso de la Nación. Allí, familiares de víctimas de femicidios, organizaciones sociales y ciudadanos autoconvocados participaron de la lectura de un documento y reclamaron medidas para prevenir la violencia de género.

De esta manera, mientras miles de personas se movilizaban en el marco de un nuevo aniversario de Ni Una Menos, las declaraciones de Bullrich sumaron un nuevo capítulo al debate político en torno a las políticas de género, la seguridad y las estrategias para combatir los femicidios en el país.