La senadora nacional Patricia Bullrich se metió de lleno en la discusión electoral por la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que estaría dispuesta a acompañar la reelección de Jorge Macri en 2027 si La Libertad Avanza y el PRO alcanzan un acuerdo político.

La declaración se produjo mientras libertarios y macristas exploran un posible entendimiento de cara a los próximos comicios. En ese contexto, Bullrich reconoció que la Ciudad es un distrito que le interesa y volvió a dejar abierta la posibilidad de ser candidata, aunque aclaró que su futuro dependerá de las negociaciones entre ambos espacios.

“La Ciudad es muy importante. Siento que con la experiencia ejecutiva que tengo, es un lugar que me imagino rápidamente todo lo que hay para hacer”, expresó la actual senadora y exministra de Seguridad durante una entrevista con Clarín.

Bullrich sostuvo que entre los desafíos porteños aparecen la necesidad de avanzar hacia un Estado más eficiente, realizar cambios en materia educativa y mejorar las condiciones para los comerciantes.

Sin embargo, al referirse directamente al escenario electoral, la dirigente libertaria se mostró dispuesta a relegar una eventual candidatura propia si el entendimiento político contempla la continuidad del actual jefe de Gobierno.

“Si tenemos que hacer una coalición para que siga Jorge Macri, acompañaré”, afirmó Bullrich. Además, consideró que su “mejor aporte” en ese escenario sería tener ese gesto y respaldar el acuerdo.

Las declaraciones llegan en medio de un nuevo acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO, dos fuerzas que mantienen conversaciones para explorar una estrategia conjunta a nivel nacional. El resultado de esas negociaciones también podría repercutir directamente en la disputa por la Ciudad de Buenos Aires.

Así, aunque Bullrich no descartó competir por la conducción porteña, dejó en claro que una eventual alianza podría modificar sus planes y abrir el camino para que Jorge Macri busque un nuevo mandato con el respaldo de ambos espacios.