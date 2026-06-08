Luego de superar una semana atravesada por la polémica en torno al pliego de Verónica Michelli, la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a quedar en el centro de la escena política, aunque esta vez por un video difundido en sus redes sociales que muchos interpretaron como un guiño al escenario electoral de 2027.

La pieza audiovisual, publicada en su cuenta oficial de X bajo el título “Se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas”, muestra a la senadora en distintas situaciones dentro del Senado de la Nación. Las imágenes la exhiben coordinando a legisladores de La Libertad Avanza, dialogando con periodistas acreditados y protagonizando cruces con referentes de la oposición.

El video está acompañado por la canción “Yo soy así”, un clásico que refuerza el tono personal de la publicación y que rápidamente despertó interpretaciones políticas entre usuarios y dirigentes.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención aparece en una secuencia realizada con Inteligencia Artificial. Allí se observa a Bullrich frente a un laberinto con tres posibles destinos: la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Vicepresidencia de la Nación y la Presidencia de la Nación.

La inclusión de esas tres alternativas no pasó inadvertida. Aunque no existe ninguna referencia explícita a una candidatura, la escena fue interpretada por muchos como una señal sobre las aspiraciones futuras de la dirigente libertaria o, al menos, como una forma de mantener abierto el debate sobre su futuro político.

El material fue elaborado por el equipo de comunicación que acompaña habitualmente a la exministra de Seguridad en sus actividades legislativas. De hecho, gran parte de las imágenes corresponden a registros tomados en los pasillos y el recinto del Senado durante distintas jornadas de trabajo.

En otro tramo del video se la observa en escenas de confrontación política con referentes opositores como José Mayans, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y Jorge Capitanich, a quienes la narrativa audiovisual presenta como las principales figuras del espacio adversario al oficialismo en la Cámara alta.

También aparece conversando con funcionarios nacionales y recorriendo distintos sectores del Congreso, en una construcción visual que busca reforzar su rol dentro del oficialismo libertario.

Más allá de las interpretaciones, el mensaje logró su objetivo: instalar nuevamente a Bullrich en el centro de la conversación política. La combinación entre una frase abierta, la utilización de Inteligencia Artificial y la aparición de cargos de máxima relevancia institucional generó un sinfín de especulaciones en redes sociales.

A más de un año del inicio formal del calendario electoral, la dirigente evitó cualquier definición pública sobre una eventual candidatura. Sin embargo, el contenido difundido dejó una certeza: su nombre ya comenzó a ser asociado a los distintos escenarios que podrían abrirse de cara a 2027.