Patricia Bullrich le hizo un llamado de atención al mileísmo y reclamó acelerar los acuerdos políticos para ampliar la base de sustentación del Gobierno nacional. Con la mirada puesta en la gobernabilidad y el armado político rumbo a 2027, la senadora advirtió sobre los riesgos de que La Libertad Avanza se cierre sobre sí misma y desconozca a los sectores que contribuyeron a la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

“La unanimidad en un gobierno te aísla”, afirmó Bullrich durante una entrevista con TN. La definición funcionó como una advertencia hacia el interior del oficialismo: para sostener la gestión y avanzar con su agenda legislativa, consideró necesario incorporar otras voces y consolidar una alianza que exceda a las filas libertarias.

La senadora insistió en que las negociaciones no deben demorarse. “Hay que acelerar lo máximo posible un acuerdo político, que va a ayudar a bajar tensiones y garantizar la gobernabilidad”, sostuvo. Según explicó, la necesidad de avanzar en ese entendimiento también está reconocida dentro del propio Gobierno.

Gobernadores y peronistas, en la mira de Bullrich

La dirigente identificó dos sectores con los que La Libertad Avanza debería avanzar en una negociación. Por un lado, los gobernadores que integraron Juntos por el Cambio y que actualmente mantienen diferentes grados de cercanía con la Casa Rosada. Por otro, los dirigentes peronistas que no se encolumnen detrás de las listas del Partido Justicialista.

“Hay que llegar a un acuerdo con todos los que piensan como nosotros”, planteó Bullrich, quien consideró que la ampliación de la alianza oficialista permitiría reducir las tensiones políticas y reunir mayores respaldos para la gestión.

El planteo cobra relevancia en la discusión sobre la estrategia electoral de 2027. La construcción de una mayoría no depende exclusivamente del núcleo libertario, sino también de los sectores que acompañaron al Presidente desde el balotaje de 2023 y de aquellos que se incorporaron posteriormente al oficialismo.

El mensaje al mileísmo y la alianza de 2023

Bullrich también recordó cómo se conformó el respaldo electoral que llevó a Milei al poder. La senadora, que compitió por Juntos por el Cambio en la primera vuelta de 2023 y luego respaldó al libertario en el balotaje, remarcó que la coalición oficialista reúne identidades políticas diferentes.

“Hay que respetar cómo está concebida esta mayoría: una parte respaldó a Milei y otra se sumó después”, señaló.

La advertencia apunta a preservar esa diversidad y evitar que el oficialismo desconozca a los sectores que aportaron sus votos y continúan siendo necesarios para ampliar su respaldo político.

En ese escenario, Bullrich planteó que el desafío del mileísmo es transformar el apoyo electoral en una estructura de acuerdos capaz de sostener la gobernabilidad. Su mensaje combina una exigencia inmediata de negociación con una discusión estratégica sobre cómo construir una mayoría competitiva para 2027.