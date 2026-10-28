La senadora Patricia Bullrich reconoció el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil y sostuvo que la voluntad popular expresada en las urnas debe ser respetada. Además, cuestionó el uso de la Justicia para excluir a dirigentes opositores, en una postura que marcó diferencias con la posición del presidente argentino, Javier Milei.

La dirigente de La Libertad Avanza admitió que mantiene profundas diferencias políticas con el mandatario brasileño, pero destacó la importancia de respetar el resultado electoral y preservar los vínculos entre ambos países. Sus declaraciones se produjeron luego de que Lula se impusiera en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro.

La postura de Bullrich sobre el resultado electoral

Bullrich afirmó que la decisión de los votantes debe ser reconocida, independientemente de las diferencias ideológicas con el ganador. En ese sentido, remarcó que Brasil y Argentina mantienen intereses estratégicos y oportunidades de cooperación que trascienden las posiciones políticas de sus gobiernos.

La senadora también cuestionó los intentos de apartar a dirigentes opositores mediante decisiones judiciales. “Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel”, sostuvo, al plantear sus reparos sobre el funcionamiento de la Justicia brasileña.

Las diferencias con Javier Milei

Las declaraciones de Bullrich contrastaron con la postura de Milei, quien hasta la publicación de la nota no había reconocido públicamente el triunfo de Lula ni felicitado al presidente brasileño. Durante la campaña, el mandatario argentino había respaldado a Flávio Bolsonaro y mantenido fuertes cruces políticos con Lula.

La posición de la senadora se sumó a otras diferencias públicas con el Presidente, entre ellas sus cuestionamientos a expresiones dirigidas contra periodistas. El nuevo contrapunto volvió a mostrar distintas posiciones dentro del oficialismo sobre la relación con Brasil y el reconocimiento de los resultados electorales.

La controversia por Flávio Bolsonaro

El contexto también estuvo atravesado por la situación judicial de Flávio Bolsonaro, quien enfrentaba restricciones vinculadas a una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas. El dirigente cuestionó las medidas judiciales en su contra, mientras Bullrich criticó el uso de la Justicia como herramienta para apartar a la oposición.

La discusión sumó tensión al escenario político regional, en medio de las diferencias entre los gobiernos argentino y brasileño. Pese a las divergencias entre Milei y Lula, Brasil continúa siendo el principal socio comercial de Argentina, por lo que la relación bilateral mantiene relevancia económica y diplomática.