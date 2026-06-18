En medio de la polémica por su declaración jurada patrimonial, el jefe de Gabinete Manuel Adorni recibió un fuerte respaldo político por parte de la senadora Patricia Bullrich, quien aseguró que el presidente Javier Milei no considera necesario desplazarlo del cargo.

La legisladora afirmó que el mandatario entiende que el funcionario “no mintió o que dio una explicación razonable” sobre el origen de sus ahorros, y remarcó que no hay motivos para cuestionar la decisión presidencial de sostenerlo en su función.

El caso generó un creciente debate político y ya tuvo impacto en el ámbito parlamentario. Bullrich confirmó que este miércoles no habrá sesión en el Congreso, aunque adelantó que el próximo 25 podrían tratarse proyectos impulsados por la oposición para interpelar al jefe de Gabinete.

Según explicó, la eventual citación dependerá de que los bloques opositores logren reunir la mayoría necesaria. “Si ese proyecto tiene mayoría, podría haber una interpelación y eventualmente una moción de censura”, señaló.

La senadora también aclaró que la suspensión de la sesión fue resultado de un acuerdo entre los distintos bloques legislativos, incluyendo sectores de la oposición, y rechazó que se haya tratado de una maniobra del oficialismo para proteger a Adorni.

“Nosotros no tenemos fuerzas suficientes para imponer los temas”, sostuvo, al tiempo que indicó que informará al Poder Ejecutivo sobre la reprogramación del debate para evaluar los pasos a seguir.

La situación del jefe de Gabinete se encuentra bajo fuerte atención desde que trascendieron detalles de su patrimonio y de las explicaciones brindadas sobre sus ingresos e inversiones, lo que motivó pedidos de la oposición para que dé precisiones ante el Congreso.

Mientras tanto, el respaldo explícito del Gobierno busca contener la presión política en un escenario que podría escalar en los próximos días dentro del ámbito legislativo.