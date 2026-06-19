La llegada de Adrián Ravier a la Vocería Presidencial no solo modificará el esquema de comunicación del Gobierno nacional. La designación también tendrá impacto en el Congreso, donde Patricia Bullrich ampliará su influencia política con el ingreso de uno de sus principales colaboradores a la Cámara de Diputados.

Tras conocerse el nombramiento, la senadora nacional celebró públicamente la incorporación del economista a la Casa Rosada. A través de un mensaje en redes sociales, destacó la decisión y afirmó que el cambio permitirá "destrabar la comunicación del Gobierno" y mostrar con mayor claridad los resultados de la gestión.

La frase fue interpretada en sectores del oficialismo como una referencia a las dificultades comunicacionales que atravesó el Gobierno en los últimos meses, en medio de la presión política, mediática y judicial que enfrenta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El movimiento también tendrá consecuencias directas en el Congreso. La salida de Ravier de la Cámara baja dejará vacante una banca que será ocupada por Martín Matzkin, primer suplente de la lista de La Libertad Avanza y dirigente identificado con el espacio político de Bullrich.

Matzkin, conocido dentro del bullrichismo como "El Facha", integró el equipo de campaña presidencial de la actual senadora y actualmente se desempeña como subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad Nacional. Para asumir como diputado deberá dejar ese cargo en los próximos días.

Con su incorporación, el sector referenciado en Bullrich ampliará su presencia dentro del bloque oficialista. El espacio pasará a contar con nueve legisladores cercanos a la exministra, fortaleciendo su peso relativo en las discusiones internas y en futuras negociaciones parlamentarias.

El reordenamiento ocurre mientras el oficialismo atraviesa una etapa de definiciones políticas. La situación de Manuel Adorni continúa bajo seguimiento del Congreso, donde la oposición impulsa distintas iniciativas vinculadas a las investigaciones que enfrenta el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

En ese contexto, el Senado tiene prevista para el 2 de julio una sesión en la que podría avanzar un pedido de interpelación. La oposición busca que el jefe de Gabinete brinde explicaciones sobre distintos aspectos de su gestión y sobre cuestionamientos vinculados a sus declaraciones patrimoniales.

Bullrich se refirió al tema durante una actividad en el Congreso y sostuvo que el presidente Javier Milei considera que Adorni ya brindó explicaciones sobre las acusaciones en su contra.

Mientras tanto, la designación de Ravier abre una nueva etapa para la comunicación oficial y reconfigura el equilibrio de fuerzas dentro del oficialismo. Con la llegada de Matzkin a Diputados, el sector político de Bullrich sumará un nuevo representante en un momento de fuerte actividad parlamentaria y de definiciones para el Gobierno nacional.