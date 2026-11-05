En medio de una escalada de tensiones dentro del oficialismo, Patricia Bullrich redobló la apuesta frente a la Casa Rosada y dejó en claro sus aspiraciones de cara al próximo calendario electoral.

Tras un encuentro con los 15 diputados que le responden dentro del bloque de La Libertad Avanza (LLA), la exministra de Seguridad ratificó su decisión de disputar una primaria contra Javier Milei y advirtió que su espacio bloqueará cualquier intento legislativo del Ejecutivo para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La cumbre, desarrollada en las oficinas que la funcionaria posee en el barrio porteño de Palermo, sirvió para marcarle la cancha a la conducción partidaria y a figuras clave del armado oficialista como Karina Milei y Martín Menem. Con argumentos políticos y jurídicos respaldados en la Convención de Viena —documento previamente citado también por la Cámara Nacional Electoral—, el sector bullrichista enfatizó que no se pueden modificar las reglas del juego a menos de un año de los comicios presidenciales. "Ni los países africanos cambian las reglas a menos de un año de las elecciones, nosotros tenemos que ir a una PASO con Milei", sintetizó uno de los legisladores presentes.

Durante el cónclave, los denominados "halcones" del bullrichismo deslizaron que la reelección del actual proyecto gubernamental atraviesa interrogantes debido al impacto de variables económicas y sociales.

Mientras Milei confía en que la macroeconomía encamina el rumbo, desde el entorno de Bullrich sostienen que tras 26 meses de superávit financiero los gestos hacia la economía real resultan determinantes.

Con la firme postura de impedir que la reforma política prospere en el Senado si se aprueba en Diputados, el bloque de 15 legisladores opera como un dique de contención capaz de condicionar la agenda parlamentaria del Gobierno.

En paralelo, operadores políticos del sector, como el diputado Damián Arabia, intensificaron los contactos y puentes de diálogo con dirigentes de provincias patagónicas, fueguinas y cuyanas —incluyendo gestos hacia legisladores como el fueguino Santiago Pauli o el sanjuanino José Peluc— con el objetivo de robustecer el armado territorial de cara a una compulsa interna que promete redefinir el mapa de la alianza gobernante.