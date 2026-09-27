Patricia Bullrich marcó una postura diferente a la del presidente Javier Milei frente a la condena contra cuatro integrantes de un equipo periodístico en Formosa. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza rechazó el fallo y sostuvo que “la libertad de prensa se respeta”, mientras que el mandatario había celebrado la resolución judicial un día antes.

Bullrich expresó su posición a través de sus redes sociales y cuestionó tanto la sentencia como al gobernador formoseño Gildo Insfrán. “En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto”, escribió la senadora al referirse al caso.

También planteó: “¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa? La libertad de prensa se respeta”. En el mismo mensaje apuntó políticamente contra Insfrán.

La declaración contrastó con la reacción que Milei había tenido frente al mismo fallo. El Presidente celebró la decisión judicial en redes sociales y lanzó fuertes críticas contra los integrantes del equipo periodístico involucrado.

El caso se originó a partir de una cobertura realizada en septiembre de 2025 en la comunidad originaria San José, en la zona de Las Lomitas. Durante aquel trabajo, los periodistas fueron interceptados por efectivos policiales y trasladados a una dependencia, donde permanecieron cerca de dos horas.

La sentencia fue dictada por el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, encabezado por el juez Omar Padilla. Los condenados son la periodista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán.

El fallo estableció cinco días de arresto para cada uno, pena que puede ser sustituida por una multa de $282.550. La resolución consideró que habían infringido el artículo 73 del Código de Faltas provincial por desarrollar su actividad sin una autorización previa y por no contar con un carnet para ejercer el periodismo.

Tras conocerse la sentencia, organizaciones periodísticas también expresaron su rechazo. Adepa señaló que en Argentina no se requiere licencia, matrícula ni autorización estatal para ejercer el periodismo, mientras que Fopea cuestionó la aplicación de una sanción penal sobre una actividad periodística.

La intervención de Bullrich dejó así expuestas dos posiciones distintas dentro de La Libertad Avanza frente al mismo episodio: mientras Milei respaldó públicamente la sentencia, la senadora cuestionó el fallo y puso el foco en la libertad de prensa.