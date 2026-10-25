Bullrich volvió a diferenciarse de Milei tras sus ataques: "Cruzó un límite"

La senadora nacional Patricia Bullrich volvió a marcar distancia respecto del presidente Javier Milei tras cuestionar de manera directa los recientes ataques del mandatario contra el periodismo. Durante una entrevista televisiva, la dirigente advirtió que el jefe de Estado "cruzó un límite" institucional al sugerir que los trabajadores de prensa deberían ser quemados "en la hoguera" durante su participación en la cena anual organizada por la Fundación Faro.

La legisladora sostuvo que "defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan". Asimismo, la referente remarcó que "el poder siempre está bajo escrutinio; es mirado por el periodismo, es comentado", por lo cual consideró indispensable moderar el tono del discurso oficial y "tratar de no cruzar un límite como con esta frase tan fuerte de quemarlos en la hoguera".

En el mismo reportaje, la referente del bloque oficialista analizó la coyuntura macroeconómica y advirtió que "hay que hacer cambios este año para que la economía llegue a los hogares". Según su perspectiva, resulta fundamental intervenir en la realidad cotidiana porque "estamos en un momento muy importante en que la economía argentina no sea de grandes datos, sino también de pequeños para las familias; se necesitan ciertos correctivos".

Las declaraciones públicas de la legisladora se conocieron pocos días después de que el presidente Javier Milei apuntara con dureza contra profesionales de la prensa a los que acusó de difundir datos falsos vinculados con la denominada causa Libra. Aquella intervención generó un inmediato repudio por parte de la Academia Nacional de Periodismo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas y diversos referentes del peronismo, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y Pro.

A pesar de cuestionar las formas elegidas por el Ejecutivo, la senadora reconoció que "la libertad de expresión protege a la prensa cuando critica al poder y también protege al Presidente cuando responde". No obstante, la jefa de bancada remarcó que ante las objeciones periodísticas "se responde con argumentos" dentro de los parámetros del debate democrático.

Estos contrapuntos políticos se producen en un contexto donde la dirigente busca "ratificar su independencia y mantener abierta la posibilidad de su propia candidatura" hacia el 2027. A pesar de haber compartido en sus redes sociales fotos junto al ministro de Economía, Luis Caputo, el asesor Santiago Caputo y un abrazo con Milei, Bullrich dejó en claro que sus aspiraciones siguen vigentes mientras espera su momento.