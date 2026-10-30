Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación propone modificar el etiquetado de los huevos que se comercializan en Argentina para que los consumidores puedan conocer las condiciones en las que fueron producidos. La iniciativa, impulsada por la diputada Gabriela Estévez y la organización Sinergia Animal, cuenta con el acompañamiento de legisladores de distintos espacios políticos, entre ellos el sanjuanino Cristian Andino.

La propuesta busca incorporar información obligatoria sobre el sistema de producción utilizado en los establecimientos avícolas. De aprobarse, los envases deberán indicar claramente si los huevos provienen de gallinas criadas en jaulas, en galpones sin jaulas, al aire libre o bajo sistemas orgánicos.

Según informó Infobae, el proyecto surge en un contexto de elevado consumo de huevos en Argentina, donde las proyecciones del sector avícola indican que durante 2026 se alcanzarían las 430 unidades por habitante, una cifra récord.

Sin embargo, desde la organización impulsora advierten que actualmente los compradores no cuentan con información suficiente para conocer las condiciones de producción del alimento.

Qué cambios propone el nuevo etiquetado de huevos

El proyecto establece cuatro categorías para identificar el origen de los productos:

Huevos de jaula: provenientes de gallinas alojadas en sistemas de jaulas.

Huevos libres de jaula: producidos por gallinas criadas en galpones o sobre piso, sin jaulas.

Huevos camperos: obtenidos de gallinas con acceso a espacios exteriores.

Huevos orgánicos: provenientes de establecimientos que cumplen condiciones específicas de producción orgánica.

La identificación deberá aparecer en la cara principal del envase, de manera visible, legible y permanente, para facilitar su reconocimiento al momento de la compra.

Además, la iniciativa contempla modificaciones en la publicidad. Las empresas deberán informar el sistema de producción y evitar imágenes que puedan generar confusión. Por ejemplo, no podrán utilizar ilustraciones que sugieran una crianza al aire libre cuando los huevos provengan de gallinas alojadas en jaulas.

La diputada Gabriela Estévez explicó que la propuesta se fundamenta en el derecho de los consumidores a recibir información clara sobre los alimentos que adquieren.

"Cada persona que compra un alimento tiene derecho a saber cómo fue producido", sostuvo la legisladora en declaraciones a Infobae.

El respaldo de un diputado sanjuanino

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de legisladores de Unión por la Patria y de la Coalición Cívica. Entre los firmantes figura el diputado nacional por San Juan Cristian Andino.

De acuerdo con el registro oficial de la Cámara de Diputados, el proyecto lleva el número de expediente 4191-D-2026 y fue presentado el 21 de agosto. Actualmente se encuentra girado a las comisiones de Defensa del Consumidor, Industria y Comercio.

El texto no propone prohibir la comercialización de huevos provenientes de sistemas de jaulas ni obligar a los productores a modificar sus métodos de crianza. Su objetivo es establecer un criterio de identificación común para todos los productos.

Qué pasaría si se aprueba la ley

En caso de convertirse en ley, los productores y las empresas comercializadoras contarían con un plazo de hasta 12 meses desde su reglamentación para adaptar los envases y cumplir con las nuevas exigencias.

El proyecto también contempla la posibilidad de establecer cronogramas progresivos de implementación, teniendo en cuenta las características y dimensiones de los establecimientos productivos.

Por otra parte, los incumplimientos podrían recibir sanciones conforme a la legislación vigente en materia de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

La propuesta no es nueva. En 2021 se presentó una iniciativa similar que finalmente no prosperó. En aquella oportunidad, la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia) manifestó su rechazo y advirtió sobre las posibles consecuencias para el sector.

Ahora, el debate vuelve al Congreso con el objetivo de establecer mayores requisitos de transparencia en la comercialización de uno de los alimentos más consumidos por los argentinos.