Ricardo Buteler, dirigente del espacio que responde al gobernador Marcelo Orrego en Chimbas, planteó que la clave de la oposición para el 2027 será lograr la unidad de los distintos sectores detrás de un candidato común. Según explicó, primero deberá resolverse quién encabezará la propuesta electoral y luego todos los dirigentes deberán confluir en un mismo armado.

“Estoy seguro que sí. Yo creo que cuando se defina quién va a ser el candidato, en interna o como fuese, creo que lo demás queda la unión de todos los dirigentes para lograr una victoria”, afirmó Buteler en Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

Para Buteler, la definición de la candidatura debería tener participación ciudadana y, al mismo tiempo, respetar la conducción política de Orrego dentro del espacio.

“Creo que la gente va a ir encaminándose para algún dirigente y después lo que diga, obviamente, nuestro conductor, que es Marcelo Orrego, seguramente va a ser respetado”, señaló.

Con ese escenario, Buteler se mostró confiado en que una oposición unificada podrá darle pelea al oficialismo departamental en 2027. “Estoy convencido de eso”, respondió cuando fue consultado sobre la posibilidad de que todos los sectores opositores terminen compartiendo una misma boleta.

“Estoy seguro que le vamos a hacer bastante difícil”, agregó.

Las internas del oficialismo

Además de plantear la estrategia opositora, Buteler cuestionó el funcionamiento del oficialismo municipal y aseguró que las disputas internas están ocupando parte de la agenda de gestión.

“Creo que por ahí hay más problemas internos que no terminan de resolver y que eso lleva a que no estemos resolviendo muchos problemas de la gente en el departamento”, afirmó.

El dirigente sostuvo que esa situación termina afectando la atención de las necesidades de los vecinos y puso como ejemplo algunos reclamos que recoge durante sus recorridas por Chimbas, como la falta de espacios deportivos para jóvenes, el deterioro de instituciones intermedias y problemas vinculados a la limpieza urbana.

Desde su mirada, la oposición tiene una oportunidad política si logra diferenciarse desde las propuestas y no solamente desde la crítica. En ese sentido, sostuvo que su espacio busca mostrar una forma distinta de hacer política, basada en el trabajo territorial y el contacto permanente con los vecinos.

La decisión de seguir en política

Buteler también explicó por qué decidió continuar en política pese al costo personal que implica. Recordó que en la elección anterior llegó como candidato a intendente con poca experiencia y con apenas dos meses de preparación, pero que logró ubicarse cuarto entre 33 candidatos.

“La verdad que decidí meterme en esto, que es un quilombo tremendo, es dedicarle mucho tiempo, muchas horas, mucho tiempo fuera de la casa”, sostuvo.

La explicación, según Buteler, está relacionada con su historia personal. Contó que atravesó una infancia con fuertes carencias económicas y que comenzó a trabajar desde los 12 años, una experiencia que, según explicó, marcó su forma de entender la política.

“Yo luché toda mi vida contra la pobreza. Y eso hoy me lleva también a querer seguir combatiéndola desde otro lado”, afirmó.

Así, Buteler busca posicionarse dentro del armado opositor de Chimbas con dos objetivos: consolidar una alternativa electoral para 2027 y sostener una construcción territorial que, según afirma, viene desarrollando desde la última elección.

Textuales

Ricardo Buteler / Dirigente de Chimbas