Eduardo Cabello despejó las dudas sobre su futuro dentro del movimiento obrero sanjuanino y confirmó que buscará continuar al frente de la CGT Regional San Juan. El actual delegado regional de la central sindical y secretario general de la Uocra aseguró que ya tomó la decisión y que aspira a mantenerse en el cargo durante un nuevo período.

“Hemos determinado seguir”, afirmó al ser consultado en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV. Sobre la duración de ese nuevo ciclo, fue más preciso: “Por cuatro años más, si Dios nos da salud y estamos dentro todavía del proyecto”.

Con esa definición, Cabello confirmó que ya comunicó su decisión dentro de la central obrera y que buscará revalidar su liderazgo al frente de la CGT Regional San Juan.

La definición llega en un contexto de reacomodamientos dentro del sindicalismo sanjuanino y de la aparición de nuevos espacios gremiales. Sin embargo, dejó en claro que la CGT mantendrá su propia identidad y estrategia.

Consultado sobre la nueva intersindical conformada por distintos gremios, evitó confrontar. “Mirá, yo no opino de las ideologías que no son mías. Ellos son de MTA, CTA. Y los respeto, tienen su posición”, sostuvo.

También descartó una disputa directa con ese espacio. “CGT tiene otra posición”, afirmó. Incluso relativizó la participación de algunos sindicatos cegetistas. “No le agrega ni le quita a CGT esta situación que se está dando”, señaló.

La minería y el desarrollo de San Juan

Eduardo Cabello abordó el impacto que tendrá la expansión minera y la necesidad de que los beneficios queden en la provincia desde su rol como secretario general de la Uocra. En ese sentido, reiteró una de sus principales demandas: que las empresas que operan en San Juan tributen localmente. “Yo he sido uno de los que hace más de tres o cuatro meses viene diciendo que las empresas tienen que tributar en San Juan. Todas, todas”, remarcó.

Sobre la Ley de Desarrollo Local Minero, consideró que el proyecto todavía requiere análisis. “Se va a seguir revisando, hay que seguirlo viendo, hay que mirarlo, hay que buscarlo”, indicó.

También planteó que el crecimiento de la actividad debe ir acompañado por el fortalecimiento de proveedores y trabajadores sanjuaninos. “Los trabajadores tenemos que crecer en la capacidad de cómo vamos a trabajar y los empresarios en la unidad”, afirmó.

Respecto a la preparación de la mano de obra local, sostuvo que la capacitación permanente será clave para aprovechar las oportunidades que abrirán los nuevos proyectos. “Capacitarnos tenemos que capacitarnos todos los días porque la evolución que viene habiendo en la construcción, en la minería y en los proyectos exige que estemos a esa altura”, expresó.

Al referirse al proyecto Vicuña y a las inversiones que llegarán a la provincia, pidió una mesa de diálogo amplia entre todos los actores involucrados. “Si no se sienta el Gobierno, no llama a las cámaras, no llama a los trabajadores y escuchamos a todos los sectores, tenemos que sacar algo que sea para mejor”, sostuvo.

Por último, advirtió sobre los riesgos de las divisiones internas. “Los de afuera no lo van a devorar porque ellos saben que nosotros aquí hay una interna”, señaló. Y concluyó: “Si vamos a mantener el estatus quo de una política que se podría llamar hasta rastrera, vamos a terminar chocando nuevamente y van a venir las empresas de afuera”.

Textuales

Eduardo Cabello / Delegado regional de la CGT