La votación de la ley de financiamiento para obra pública impulsada por el oficialismo provincial abrió una nueva disputa dentro del peronismo sanjuanino. El diputado provincial y líder sindical Eduardo Cabello quedó en el centro de las críticas tras acompañar la iniciativa en la Legislatura, una decisión que contrastó con la postura mayoritaria del bloque justicialista. A los cuestionamientos internos se sumó en los últimos días una campaña en redes sociales que apuntó contra el dirigente, alimentando versiones sobre posibles sanciones e incluso un eventual pedido de expulsión del PJ.

Lejos de retroceder, Cabello defendió su postura y respondió a quienes cuestionan su voto. “Nada, yo creo que yo ya di mis fundamentos en la Cámara, fueron lo suficientemente claros”, sostuvo. Además, explicó que su decisión estuvo vinculada a la necesidad de sostener la obra pública y el empleo en un contexto de caída de fondos nacionales. “Yo vengo de un sector y ese sector lo tengo que representar”, afirmó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

El dirigente sindical también negó haber sentido presiones antes de la votación y dejó una de las definiciones más contundentes de la entrevista. “No, a esta altura ya no siento presión, es imposible sentir presión, porque si no tenés que estar jugando con el llaverito. No significa que uno lo tenga todo resuelto, pero uno ya tiene claro los conceptos y a quién representa y lo que se necesita”, aseguró.

La respuesta más dura llegó cuando fue consultado por los pedidos de expulsión. Primero minimizó las críticas. “Siento que me han hecho mucha publicidad gratis y les agradezco de corazón”, ironizó.

Luego envió un mensaje directo a quienes impulsan sanciones partidarias. “Muchachos, hagan lo que tengan que hacer, porque las cosas se hacen, no se amenazan”, disparó.

Cabello sostuvo además que una eventual expulsión no modificaría sus convicciones políticas. “¿Qué voy a hacer? ¿Cuántas veces me despidieron a mí de la parte privada antes? ¿Cuál es el problema? ¿Me voy a morir? ¿Me van a sacar la justicia social o me van a sacar el peronismo a mí de mi vida? No”, afirmó.

Pese a las diferencias internas, consideró que el debate puede servir para ordenar al justicialismo. “Puede ser, pero también es bueno porque eso hace que se vaya acomodando, que si hay sectores que no están de acuerdo o no tienen la misma filosofía o no se sienten representados, que vayan moviéndose en este tiempo”, analizó.

Los candidatos del PJ

En medio de la discusión interna, Cabello también habló sobre la construcción de candidaturas para 2027. Consultado sobre los nombres con mayor visibilidad dentro del peronismo, mencionó a los intendentes Fabián Aballay y Cristian Andino.

“Puede ser, no sé si ellos liderarán o no, pero yo creo que son las personas más visibles que pueden estar mirándose o viendo”, señaló.

Sin embargo, evitó respaldar a algún dirigente en particular y planteó que la definición debe surgir de un mecanismo partidario transparente. “Lo que determine el partido en lo que vaya a llegar al final, si va a haber una interna abierta o no va a haber una interna abierta”, indicó.

En ese sentido, se manifestó a favor de una competencia interna. “Yo estoy por la idea de la interna abierta obligatoria”, afirmó.

Para Cabello, el próximo liderazgo justicialista deberá surgir de un proyecto político sólido y no solamente de las encuestas. “Y bueno, fíjate cómo nos ha ido midiendo bien, ganaron en las redes, tenían todo y mirá cómo estamos”, sostuvo.

Por último, reivindicó el papel del movimiento obrero en la reconstrucción partidaria. “La injerencia creo que es fundamental. La columna vertebral del movimiento siempre fue el sindicalismo”, concluyó.

Textuales

Eduardo Cabello / Diputado del PJ de San Juan