El consumo de carne vacuna en la Argentina registró una contracción del 9,6% interanual al cierre de agosto de 2026, ubicándose en un promedio de 46 kilos por habitante al año.

De acuerdo con el Informe Económico Mensual de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes de la República Argentina (CICCRA), cada argentino dejó de consumir 4,9 kilos de esta proteína en los últimos 12 meses, acumulando entre enero y agosto un consumo aparente de 1.377 millones de toneladas, lo que representa 175,6 millones de toneladas menos que en el mismo período de 2025.

Evolución histórica del consumo per cápita



La cifra proyectada para 2026 consolida un retroceso en la incorporación de carne vacuna en la dieta de las familias argentinas respecto a los registros de los años previos:

2021: 49,8 kg/año

2022: 50,5 kg/año

2023: 53,9 kg/año

2024: 48,5 kg/año

2025: 50,4 kg/año

2026 (a agosto): 46,0 kg/año

Caída del mercado interno frente al repunte exportador

El declive del consumo local se produjo en un contexto de menor oferta total y reorientación del producto hacia el mercado externo. Entre enero y agosto de 2026, la producción nacional alcanzó los 1.944 millones de toneladas de carne vacuna, lo que significó un recorte del 6,8% (141 millones de toneladas menos) en comparación con los primeros ocho meses de 2025.

Esta reducción en la faena derivó en una contracción del 11,3% en los envíos destinados al mercado interno. Por el contrario, las exportaciones treparon un 6,5% interanual, alcanzando un total de 567,4 millones de toneladas despachadas al exterior, lo que representa una colocación adicional de 34,6 millones de toneladas en los mercados internacionales.

Precios estables e ingresos recortados

La baja en la demanda local se consolidó a contramano del comportamiento de los precios al público, que se mantuvieron estables durante el último mes. Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, el rubro de la carne vacuna registró en agosto un incremento de apenas 0,2%, siendo el subrubro con menor variación dentro de Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Por su parte, el relevamiento del Instituto para la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) reportó una baja mensual del 0,3% en el valor promedio de los cortes, situándose en $18.431 por kilo. Según consigna el informe, la retracción en las ventas responde fundamentalmente a la caída del poder adquisitivo de los hogares, que han debido reestructurar su gasto cotidiano para hacer frente al aumento de las tarifas de servicios públicos y al paulatino endeudamiento familiar.